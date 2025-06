Monster Hunter Wilds: Neue Monster, Dekorwaffen und mehr – Release-Fenster für Titel-Update 2 bestätigt

Capcom hat das zweite Titel-Update für „Monster Hunter Wilds“ angekündigt und bekannt gegeben, wann die Spieler mit der umfangreiche Aktualisierung rechnen können. Unter anderem werden neue Monster, dekorative Waffen und weitere Änderungen in Aussicht gestellt.

Das letzte Update für „Monster Hunter Wilds“ mit der Versionsnummer 1.011 wurde am 28. Mai veröffentlicht und nahm wie gewohnt einige Änderungen und Verbesserungen an der Monsterjagd vor. Außerdem brachte die Aktualisierung das erste Crossover-Event mit „Street Fighter 6“ ins Spiel, sodass die Spieler ab sofort zum Kampfdämon Akuma werden können.

Doch schon bald können sich alle Jäger über einen kräftigen Nachschub an neuen Inhalten freuen, denn Capcom hat heute das umfangreiche Titel-Update 2 für „Monster Hunter Wilds“ angekündigt und auch bestätigt, wann mit der Veröffentlichung zu rechnen ist. Obendrein wandte sich Game Director Yuya Tokuda in einer Nachricht an die Fans und gab einen Ausblick auf die kommenden Änderungen.

Wie Capcom in einem Beitrag über den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) verlauten ließ, wird das zweite Titel-Update für „Monster Hunter Wilds“ Ende Juni erscheinen und wie gewohnt für alle Spieler kostenlos zum Download bereitstehen. „Jäger, das kostenlose Titel-Update 2 erscheint Ende dieses Monats“, so die Macher in ihrer Nachricht.

Capcom weiter: „Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass TU2 Ende Juni veröffentlicht wird. Es bringt neue Monster für die Jagd sowie dekorative Waffen und weitere Anpassungen und Verbesserungen, die im Brief des Directors angekündigt wurden!“

Highlight von Titel-Update 2 sind also gleich mehrere neue Monster, die gejagt werden können. Wie Tokuda erklärte, handelt es sich dabei – wie schon im ersten Titel-Update – um neue gehärtete Monster der 8-Sterne-Kategorie sowie um ein besonders herausforderndes kampfgehärtetes Biest. „Spieler können sich also auf anspruchsvollere Jagden als je zuvor gefasst machen“, so der Game Director. Mit dabei ist auch Fan-Favorit Lagiacrus.

Außerdem wird „Monster Hunter Wilds“ um die Dekorwaffen erweitert: Die Funktion wurde erstmals in „Monster Hunter World: Iceborne“ eingeführt und erlaubt es den Spielern, das Aussehen einer Waffe zu verändern, ohne ihre tatsächlichen Werte, Fähigkeiten oder Elementtypen zu verändern.

Buffs für Hammer und Doppelklingen sowie weitere QoL-Verbesserungen

Neben den Neuerungen wird Capcom mit dem zweiten Titel-Update aber auch weiter am Balancing von „Monster Hunter Wilds“ schreiben: Tokuda hat bereits bestätigt, dass der Hammer mit dem kommenden Patch „verschiedene Verbesserungen“ erhält, „darunter das Hinzufügen von Offset-Effekten für bestimmte Angriffe und das Hinzufügen eines Folgeangriffs nach einem erfolgreichen Offset“. Aber auch die Doppelklingen werden überarbeitet.

Und auch Quality-of-Life-Verbesserungen werden vorgenommen, um das Spielerlebnis noch angenehmer zu gestalten. Unter anderem soll die Benutzerfreundlichkeit des Saikrii-Reittiers verbessert und eine Möglichkeit, „Fertigkeitsdetails mit einem einzigen Tastendruck auf verschiedenen Bildschirmen anzuzeigen“, hinzugefügt werden.

Weitere Details zum Titel-Update 2 sowie den finalen Release-Termin wird Capcom in den nächsten Wochen bekannt geben. „Monster Hunter Wilds“ ist seit dem 28. Februar 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Das Action-Rollenspiel konnte sich innerhalb der ersten drei Tage bereits acht Millionen Mal verkaufen und löste damit auch seinen Vorgänger als das erfolgreichste Spiel von Capcom ab.



