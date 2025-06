PS Plus Extra/Premium: Der nächste große Hit? Shuhei Yoshida fiebert Day-One-Release entgegen

Im Rahmen der „State of Play“ in der vergangenen Woche kündigte Sony Interactive Entertainment weitere Titel an, auf die sich Abonnenten von PlayStation Plus in den kommenden Wochen und Monaten freuen dürfen.

Neben diversen PlayStation-Klassikern befand sich darunter auch ein Day-One-Release, der Shuhei Yoshida besonders begeistert hat. Nachdem Yoshida Sony im Januar nach 30 Jahren im Unternehmen verlassen hatte, war der ehemalige Leiter der PlayStation Studios beim Summer Game Fest 2025 zugegen und nutzte die Zeit, um ausgewählte Titel anzuspielen.

Zu seinem Favoriten kürte Yoshida „Sword of the Sea“, das beim Indie-Studio Giant Squid entsteht. Das unabhängige Studio machte in der Vergangenheit mit Werken wie „Abzu“ und „The Pathless“ auf sich aufmerksam.

Beweist Yoshida erneut einen guten Riecher?

„Sword of the Sea war auf den Play Days des Summer Game Fest mein Lieblingsspiel“, schrieb Yoshida auf X. Dass seine Wahl erneut auf einen Indie-Titel fiel, dürfte nur wenige überraschen. Schließlich hat Yoshida in der Vergangenheit immer wieder seine Vorliebe für kreative Titel kleinerer unabhängiger Studios unter Beweis gestellt.

Zudem arbeitete er während seiner Zeit bei Sony Interactive Entertainment eng mit Indie-Entwicklern zusammen und ebnete so diversen Hits den Weg auf die PlayStation-Plattformen. Dass Yoshida auch nach seinem Abschied aus dem Unternehmen nichts von seinem Gespür für hochwertige Indie-Spiele eingebüßt hat, stellte er vor wenigen Monaten erneut unter Beweis.

So beschrieb er „Blue Prince“ nur kurz nach der Ankündigung, dass der Roguelike-Puzzler Day-One über PlayStation Plus Extra und Premium verfügbar sein wird, als einen heißen Kandidaten auf den Titel des besten Spiels des Jahres 2025. Wie sich im April herausstellte, lag Yoshida mit seiner Prognose richtig.

Nach mehr als 60 Reviews bringt es die PC-Fassung, auf die die meisten Tests entfielen, auf Metacritic auf eine Durchschnittswertung von 92 Punkten. Ob Yoshida mit „Sword of the Sea“ den nächsten Überraschungshit vorhersagte, erfahren wir am 19. August 2025, wenn der neue Titel von Giant Squid in die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium aufgenommen wird.

Nachfolgend die Übersicht über die für den Sommer angekündigten PS Plus-Neuzugänge.

Deus Ex: The Conspiracy – 17. Juni 2025 (Premium)

FBC: Firebreak – 17. Juni 2025 (Extra/Premium)

Twisted Metal 3 – 15. Juli 2025 (Premium)

Twisted Metal 4 – 15. Juli 2025 (Premium)

Sword of the Sea – 19. August 2025 (Extra/Premium)

Resident Evil 2 – Sommer 2025 (Premium)

Resident Evil 3 – Sommer 2025 (Premium)

