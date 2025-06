PS Plus Extra & Premium im Juni 2025: Finales Bonusspiel zum Download bereit

Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium haben seit dem heutigen 10. Juni Zugang zu einem Titel aus dem Rockstar-Portfolio. Es ist das finale Bonus-Spiel der Days of Play.

Das Spieleangebot von PlayStation Plus Extra und Premium wurde heute erweitert, allerdings nicht um die regulären Neuzugänge des laufenden Monats. Stattdessen ergänzt ein Bonus-Spiel aus der „Grand Theft Auto“-Reihe das Angebot.

Sony hatte im Zuge der Days of Play 2025 zusätzliche Titel für Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium angekündigt, darunter „Skull and Bones“ und weitere Games, die im hier verlinkten Artikel aufgelistet sind.

GTA 3: The Definitive Edition ab sofort für Mitglieder bei PS Plus Extra und Premium

Seit dem heutigen 10. Juni steht auch die „Grand Theft Auto 3: The Definitive Edition“ als Bonus-Titel zur Verfügung. Der Klassiker ist sowohl auf PS4 als auch auf PS5 spielbar, aber nicht als Teil der regulären Rotation, sondern kam als Bonus in den Spielekatalog.

Die überarbeitete Version des ursprünglich 2001 veröffentlichten Open-World-Titels ist Bestandteil der 2021 erschienenen „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“. Die Sammlung enthält außerdem Neuauflagen von „GTA: Vice City“ und „GTA: San Andreas“, die beim neusten Bonusangebot nicht inbegriffen sind.

Reichlich Kritik zum Launch

Die „Definitive Edition“ von GTA 3 wurde von Grove Street Games auf Basis der Unreal Engine 4 entwickelt. Im Vergleich zum Original kamen unter anderem folgende Verbesserungen hinzu:

Höhere Auflösung, überarbeitete Texturen, neue Licht- und Schatteneffekte

Aktualisierte Minimap mit Zoomfunktion und Wegfindung

Überarbeitetes Zielsystem, angelehnt an “GTA 5”

Checkpoints in Missionen, Schnell-Speicherfunktion

Teilweise veränderte Fahrphysik

Der Soundtrack wurde aufgrund ausgelaufener Lizenzen reduziert. Einige bekannte Titel fehlen in der überarbeiteten Version.

Zum Release im Jahr 2021 fiel das Echo zur „Grand Theft Auto 3: The Definitive Edition“ seitens Presse und Community gemischt aus. Kritisiert wurden vor allem technische Mängel wie Performanceprobleme und Bugs, aber auch grafische Änderungen, insbesondere beim Charakterdesign. Zwar veröffentlichte Rockstar mehrere Patches, doch nicht alle Kritikpunkte konnten ausgeräumt werden.

Bewertungen der gesamten „GTA: The Trilogy – The Definitive Edition“ laut Metacritic:

PS5-Version: 54/100 (47 Reviews)

54/100 (47 Reviews) PC-Version : 49/100 (8 Reviews)

: 49/100 (8 Reviews) Xbox-Version: 56/100 (11 Reviews)

PS Plus Extra und Premium im Juni 2025

Die Ankündigung der regulären Spiele für PS Plus Extra und Premium im Juni steht noch aus. Die Enthüllung wird voraussichtlich am morgigen Nachmittag um 17:30 Uhr erfolgen. Der Release der neuen Titel im Abo-Katalog erfolgt – sofern alles nach dem gewohnten Muster abläuft – eine Woche später, also am kommenden Dienstag gegen 10 Uhr.

Die Essential-Games für Juni können hingegen seit einer Woche auf die PS4 oder PS5 geschaufelt werden:

Das alles umfasst PS Plus: Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, monatlichen Spielen, exklusiven Rabatten, Cloud-Speicher, Share Play und Spielhilfe. PS Plus Extra enthält alle Leistungen von Essential und erweitert das Angebot um eine große Bibliothek an Videospielen sowie Ubisoft Classics.

Die höchste Stufe, Premium, gewährt zusätzlich zu allen Extra-Inhalten auch Zugriff auf Spiele-Testversionen, einen Katalog mit Spieleklassikern, Spiele-Streaming und ausgewählte Inhalte von Sony Pictures Core.

