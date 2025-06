Ready or Not: PS5-Version des Taktik-Shooters hat einen Release-Termin

Ready or Not:

Nachdem „Ready or Not“ erfolgreich für den PC veröffentlicht wurde, kündigte Entwickler VOID Interactive im vergangenen April eine Konsolenversion an. Nun steht fest, wann der taktische Ego-Shooter für die PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird.

Im Dezember 2021 startete „Ready or Not“ auf dem PC in den Early Access, zwei Jahre später erfolgte der Release der Vollversion – und die Erwartungen von VOID Interactive, die als Entwickler und Publisher fungieren, wurden bei weitem übertroffen. Allein im ersten Monat wurden fast 300.000 Exemplare verkauft und rund 15 Millionen US-Dollar umgesetzt. Bis April 2025 stiegen die Verkaufszahlen auf über neun Millionen.

Und auch die Zehn-Millionen-Marke dürfte bald geknackt werden, denn Mitte April kündigten die Verantwortlichen eine Konsolenversion von „Ready or Not“ an, die für die PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird und für einen kräftigen Schub der Zahlen sorgen dürfte. Nun haben die unabhängigen Entwickler den konkreten Release-Termin enthüllt.

Ready or Not erscheint Mitte Juli auch für PS5 und Xbox Series X/S

Demnach wird „Ready or Not“ ab dem 15. Juli 2025 für die PS5 und Xbox Series X/S erhältlich sein. Käufer haben dabei die Wahl zwischen insgesamt drei Versionen: Die herkömmlichen Varianten bilden die Standard Edition die digital für 49,99 Euro erhältlich ist und lediglich das Basisspiel enthält sowie die physische Day One Edition, die ebenfalls 49,99 Euro kostet, aber mit dem M32A1-Granatwerfer, der MK-V-Pistole und 590M-Schrotflinte daherkommt.

Die dritte Option ist die digitale Deluxe Edition, die mit 69,99 Euro zu Buche schlägt und neben den zusätzlichen Waffen auch noch die beiden DLCs „Home Invasion“ und „Dark Waters“ enthält. Eine dritte, noch unangekündigte Erweiterung ist ebenfalls mit inbegriffen. Alternativ sind die beiden bereits erhältlichen Zusatzinhalte für 9,99 Euro aber auch separat erhältlich. Vorbestellungen im PS Store sind ab sofort möglich.

Passend zur Bekanntgabe des Release-Termins hat VOID Interactive auch einen brandneuen Trailer zu „Ready or Not“ veröffentlicht, der weitere Einblicke in die kommende Konsolenversion und das taktische sowie realistisch angehauchte Gameplay gewährt.

Das hat die Konsolenversion zu bieten

„Das ist ein bedeutender Meilenstein für alle, die an der Entwicklung von Ready Or Not beteiligt waren – von der ersten Idee über die Early-Access-Phase bis hin zum PC 1.0 und jetzt den Konsolen“, heißt es seitens Chris Stone, dem Studio General Manager von VOID Interactive, in einem Statement.

„Unsere fantastische Community hat uns entscheidend dabei geholfen, dieses nächste Kapitel für Ready Or Not zu formen, und ohne ihr wertvolles Feedback in jeder Entwicklungsphase wären wir nicht so weit gekommen. Wir freuen uns riesig darauf, unser brandneues Konsolenpublikum diesen Sommer in Los Suenos willkommen zu heißen und ihre Begeisterung mit ihnen zu teilen.“

Weitere Neuigkeiten aus dem Shooter-Genre:

„Ready or Not“ bietet auf den Konsolen 18 Missionen, die wahlweise im Einzelspieler-Modus mit einem KI-gesteuerten Team oder aber im Koop-Modus mit vier weiteren Spielern gespielt werden können. Der kostenlose „Los Sueños Stories“-DLC enthält zwei weitere Missionen, während „Dark Waters“ und „Home Invasion“ den Umfang des Spiels um jeweils sechs zusätzliche Level erweitern. „Dark Waters“ bietet zudem auch den UH-60-Hubschrauber zur Luftunterstützung.

Weitere Meldungen zu Ready or Not.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren