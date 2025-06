Resident Evil Requiem & Pragmata: Wann gibt es mehr zu sehen? Capcom sorgt für Klarheit

Das Summer Game Fest 2025 in der vergangenen Woche nutzte Capcom für Updates zu mehreren heiß erwarteten Projekten. Beispielsweise lieferte der Publisher ein Lebenszeichen zum bereits im Jahr 2020 angekündigten „Pragmata“.

Zudem veröffentlichte Capcom einen neuen Trailer und gab bekannt, dass „Pragmata“ 2026 erscheint. Bei der zweiten großen Ankündigung handelte es sich um „Resident Evil: Requiem“, den neuen Ableger der Horror-Action-Reihe, der ebenfalls im kommenden Jahr erscheint. Doch wann bekommen wir mehr zu den Projekten zu sehen?

Diesbezüglich sorgten die Verantwortlichen in einem offiziellen Statement für Klarheit und versprachen, dass sich die Spieler nicht mehr lange gedulden müssen. Stattdessen soll es schon „in Kürze“ neue Eindrücke zu mehreren kommenden Projekten des Publishers geben.

Capcom stellt Previews und mehr in Aussicht

Neben „Pragmata“ und „Resident Evil: Requiem“ sprach Capcom in diesem Zusammenhang auch über das Ende 2024 angekündigte „Onimusha: Way of the Sword“ und stellte sowohl Previews als auch neue Eindrücke in Aussicht.

Konkrete Termine nannte Capcom zwar nicht, kündigte jedoch an, dass die Vorschauen in Zusammenarbeit mit der Presse und Content-Kreatoren veröffentlicht werden sollen.

Des Weiteren wies das Unternehmen darauf hin, dass Neuigkeiten zu „Pragmata“ in den nächsten Wochen folgen.

„Danke an die Medien und Kreatoren, die unsere Spiele auf dem Summer Game Fest gesehen haben! Freut euch auf Eindrücke zu Resident Evil: Requiem, Onimusha: Way of the Sword und das erste Hands-on zu Pragmata. Das kommt schon sehr bald“, schrieb Capcom auf X.

Und weiter: „In den nächsten Wochen werden wir mehr zu Pragmata mit euch teilen. Bleibt also dran.“

Resident Evil: Requiem endlich offiziell angekündigt

Nach monatelangen Gerüchten kündigte Capcom „Resident Evil: Requiem“ auf dem Summer Game Fest 2025 offiziell an und präsentierte einen ersten Trailer zum nächsten Teil der beliebten Reihe. Zudem gab Capcom den Veröffentlichungstermin bekannt: „Resident Evil: Requiem“ erscheint am 27. Februar 2026.

Mit konkreten Details hielt sich der Publisher bislang noch zurück. Allerdings deutete der Enthüllungstrailer an, dass Grace Ashcroft, die Tochter von Alyssa Ashcroft aus den „Outbreak“-Spin-offs, eine wichtige Rolle in der Geschichte spielen könnte.

Weitere Informationen zu „Resident Evil: Requiem“ dürften in den kommenden Monaten folgen.

