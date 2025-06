The Blood of Dawnwalker: Entwickler versprechen non-lineares Storytelling und authentische Kämpfe – Termin für Gameplay-Reveal

The Blood of Dawnwalker:

Für „The Blood of Dawnwalker“ versprechen die ehemaligen „The Witcher 3“-Entwickler nicht nur jede Menge spielerische Freiheiten, sondern auch besonders authentische Kämpfe. Außerdem steht fest, wann die ausführliche Gameplay-Präsentation stattfinden wird.

Mit „The Blood of Dawnwalker“ arbeiten gleich mehrere ehemalige Entwickler von CD Projekt RED, die zuvor für „The Witcher 3“ oder auch „Cyberpunk 2077“ verantwortlich waren, an einem brandneuen Action-Rollenspiel mit düsterem Fantasy-Setting.

Zuletzt wurde am Wochenende im Rahmen des Xbox Games Showcase 2025 ein brandneuer Trailer präsentiert, der erstmals auch kurze Szenen aus dem Spiel zeigte. Und ausführlicheres Gameplay wird es noch im Laufe dieses Monats geben: Wie die Entwickler mittlerweile bestätigt haben, findet am 21. Juni 2025 um 21 Uhr unserer Zeit ein Gameplay-Reveal statt, der in einem rund 45-minütigen Livestream erfolgen wird.

Die Entwickler versprechen unter anderem etwa 15 Minuten Gameplay aus „The Blood of Dawnwalker“ sowie jede Menge Einblicke und Details in die Magie-, Fortbewegungs- und Kampfsysteme des Spiels. Doch schon jetzt gibt es neue Informationen, die von Creative Director Mateusz Tomaszkiewicz geteilt wurden.

Spielerische Freiheit und die „narrative Sandbox“

Demnach sollen Spieler sehr große Freiheiten genießen und die Story des Spiels flexibel gestalten können. „Wir wollten den Spielern so viel Kontrolle über die Erzählung wie möglich geben: ein klares Ziel, aber viele Wege, dieses zu erreichen“, erläuterte Tomaszkiewicz gegenüber Xbox Wire. Als Beispiel führte er an: „Man kann sich der menschlichen Rebellion anschließen oder das Spiel beenden, ohne sie jemals kennengelernt zu haben.“

Letztendlich gehe es darum, dem Spieler die volle Kontrolle über die Geschichte zu geben, was die Entwickler als „narrative Sandbox“ bezeichnen. „Das ist für uns die einzigartige Stärke von Videospielen als Medium zum Geschichtenerzählen: die Handlungsfreiheit des Spielers. Die Art und Weise, wie sich das Spiel an deine Handlungen anpasst“, so Tomaszkiewicz weiter.

Zudem soll die spielerische Freiheit in „The Blood of Dawnwalker“ über bloße Dialogoptionen oder Queststrängen hinausgehen: Sogar die Vampirnatur von Protagonist Coen könne maßgeblich beeinflussen, wie sich die Geschichte entwickelt. „Wenn Coen an Gesundheit verliert, riskiert er, die Kontrolle über seine Vampirnatur zu verlieren“, erklärte der Creative Director.

„Das kann sogar dazu führen, dass er unfreiwillig einen NSC aussaugt, mit dem du gerade interagierst. Dies wiederum kann dich von bestimmten Dialogoptionen oder sogar ganzen Questreihen ausschließen, da seine dunklen Instinkte die Oberhand gewinnen.“

Tag- und Nachtkampf: Von Schwert und Magie zu Klaue und Vampirkräften

Weiterhin äußerte sich Tomaszkiewicz gegenüber Xbox auch zum Kampfsystem von „The Blood of Dawnwalker“ – und wie die Auseinandersetzungen im Spiel durch das Vampirdasein von Coen beeinflusst werden. Tagsüber trägt er ein Schwert, da er „jahrelang mit seinem Vater, einem erfahrenen Kriegsveteranen, trainiert“, hat. Und dem Creative Director zufolge sollen sich die Schwertkämpfe besonders authentisch anfühlen.

„Wir haben mittelalterliche Kampfstile studiert und haben sogar einige ausgebildete Schwertkämpfer im Team“, verriet Tomaszkiewicz. „Das Ergebnis sind Kämpfe, die sich authentisch und geerdet anfühlen, aber dennoch zugänglich und unterhaltsam sind.“ Außerdem kann Coen Magie nutzen, doch auch hier verfolgen die Entwickler einen geerdeten Ansatz. „Farbenfrohe Explosionen“ bräuchten die Spieler nicht zu befürchten.

Das Entscheidende ist jedoch: „Um einen Zauber zu wirken, muss man seinen Körper zunächst buchstäblich dem Okkulten öffnen, indem man Runen schnitzt und zu einem lebendigen Kanal wird. Magie fließt durch einen.“ Doch sobald die Sonne untergeht, kommt es zu einer Wendung: Durch die vampirischen Regenerationskräfte „versiegeln sich diese Runen, während sich dein Fleisch regeneriert“.

Und so kämpft Coen in der Nacht vor allem als Vampir: „Du kämpfst mit Klauen, gesteigerter Stärke, übernatürlicher Beweglichkeit und dunklen Kräften, die erst nach Sonnenuntergang verfügbar sind. Doch diese Kräfte haben ihren Preis: deine Menschlichkeit.“

Erscheinen soll „The Blood of Dawnwalker“ im nächsten Jahr für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC.

Weitere Meldungen zu The Blood of Dawnwalker.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren