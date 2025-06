The Elder Scrolls 6: Jubiläumstag, doch 7 Jahre nach der Ankündigung ist noch immer kein Release in Sicht

Am 10. Juni 2018 beendete Bethesda die anhaltenden Spekulationen: „The Elder Scrolls 6“ wurde offiziell angekündigt – als Rollenspiel der nächsten Generation. Seitdem sind exakt sieben Jahre vergangen. Und während sich die Branche auf die nächste Konsolengeneration zubewegt, ist vom Spiel selbst noch immer nichts zu sehen.

Bis heute fehlt es an konkreten Einblicken in die neue Spielwelt. Die Ankündigung auf der E3 2018 beschränkte sich auf einen 37 Sekunden kurzen Teaser: eine Kamerafahrt über eine felsige Landschaft, gefolgt vom Logo. Seither herrscht nahezu vollständige Funkstille.

Sieben Jahre Teaser – aber kein Spiel

Kurz nach der Ankündigung während der damals noch existierenden E3 erklärte Game Director Todd Howard, „The Elder Scrolls 6“ sei „noch sehr weit entfernt“. Es ist eine Aussage, die sich rückblickend bewahrheitet hat. Weder Gameplay-Material noch aussagekräftige Informationen wurden seither veröffentlicht. Bethesda konzentrierte sich stattdessen auf andere Titel, darunter „Fallout 76“ (2018), „Starfield“ (2023) und zuletzt „Oblivion Remastered“ (2025).

Die lange Wartezeit auf „The Elder Scrolls 6“ zeichnete sich auch in den Jahren nach der Ankündigung ab. Selbst 2021 bestätigte Howard noch, dass sich „The Elder Scrolls 6“ zu diesem Zeitpunkt erst in der Vorproduktion befinde – also in einem Stadium, in dem grundlegende Konzepte entwickelt und technische Möglichkeiten ausgelotet werden. Die Produktion hatte noch nicht begonnen.

Die eigentliche Entwicklungsphase startete offenbar erst nach dem Release von „Starfield“. Im März 2024 wurde der Entwicklungsstand in einem kurzen Beitrag als „laufend“ beschrieben. Weitere Details sind bislang nicht bekannt.

Möglicher Schauplatz und Engine

Wo „The Elder Scrolls 6“ spielen wird, ist nicht bestätigt. Der Teaser von 2018 zeigt eine felsige Küstenregion mit Gebirgsketten im Hintergrund. Es sind geografische Merkmale, die zu Hammerfell oder High Rock passen könnten, zwei westlich gelegenen Provinzen Tamriels. Viele Fans vermuten deshalb, dass das Spiel in Hammerfell spielt und Elemente der Redguard-Kultur aufgreifen könnte. Bestätigt wurde das nicht.

Technisch soll „The Elder Scrolls 6“ auf der Creation Engine 2 basieren, die bereits für „Starfield“ zum Einsatz kam. Ob sie den mittlerweile sehr hohen Standards tatsächlich standhält, bleibt abzuwarten, denn „Starfield“ wurde in dieser Hinsicht teils kritisch bewertet.

Unterstützte Plattformen wurden nicht offiziell genannt. Aufgrund der Übernahme von ZeniMax durch Microsoft im Jahr 2021 galt eine exklusive Veröffentlichung von „The Elder Scrolls 6“ auf Xbox-Konsolen und PC zunächst als wahrscheinlich. Hiervon dürften die Redmonder mittlerweile absehen, zumal inzwischen Marken wie „Forza“ auf der PS5 verweilen, „Gears of War“ in diesem Jahr folgt und selbst „Halo“ kurz vor dem Sprung auf die PS5 stehen soll.

Wann erscheint The Elder Scrolls 6?

Ein interner Leak im Zuge des FTC-Verfahrens gegen Microsoft nannte einen Veröffentlichungszeitraum „nach FY2026“, also nicht vor Spätsommer 2026. Wahrscheinlicher ist eine Veröffentlichung in den Jahren 2027 oder 2028. Todd Howard selbst sagte 2023: „Ich wünschte, es käme früher.“

Die lange Wartezeit hat einerseits Frustration in der Community ausgelöst, andererseits die Erwartungen ins Unermessliche getrieben. Nach dem weltweiten Erfolg von „Skyrim“, das bis heute zu den meistgespielten RPGs gehört und in zahlreichen Versionen neu aufgelegt wurde, lastet ein enormer Erfolgsdruck auf dem Nachfolger.

Die Veröffentlichung von „Oblivion Remastered“ im Frühjahr 2025 erinnerte viele Fans noch einmal daran, wofür die Reihe steht. Bethesda und Microsoft dürften sich der hohen Nachfrage bewusst sein. Offen bleibt nur, in welcher Konsolengeneration „The Elder Scrolls 6“ letztlich erscheinen wird.

