The Last of Us Part 3: Kommt es überhaupt? Showrunner der Serie kennt Druckmanns Ideen 

Eine dritte Staffel der „The Last of Us“-Serie ist bereits bestätigt, doch wie steht es um ein mögliches „The Last of Us: Part 3“? In einem Interview verriet Showrunner Craig Mazin nun, dass er einige Ideen von Neil Druckmann, dem Schöpfer der Reihe, für ein drittes Videospiel kennt.

Die siebte und finale Episode der zweiten Staffel von „The Last of Us“ feierte letzten Monat Premiere, doch die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Eine dritte Staffel der erfolgreichen Serienadaption wurde bereits offiziell bestätigt, um die Handlung des zweiten Videospiels vollständig zu erzählen. Sogar eine vierte Staffel ist ebenfalls denkbar.

Derweil scheint ein mögliches „The Last of Us: Part 3“ noch in weiter Ferne zu liegen, obwohl Gerüchte und auch Aussagen von Neil Druckmann, dem Serienschöpfer und Creative Director von Naughty Dog, immer wieder Spekulationen anheizten. Nun verriet Serien-Showrunner Craig Mazin in einem Interview, dass er bereits einige der Ideen für ein drittes Videospiel kenne.

„Sei nicht traurig, dass es vorbei ist, sondern freue dich, dass es überhaupt passiert ist“

Angesprochen auf „The Last of Us: Part 3“ wurde Mazin in einem Interview mit der BAFTA (via GamesRadar), der britischen Akademie der Film- und Fernsehkünste. Auf die Frage, wie Neil Druckmann zu einem möglichen dritten Teil steht, entgegnete der Showrunner, dass noch alles zur Diskussion stehen würde und noch keine finalen Entscheidungen gefallen seien.

„Ich kenne einige Konzepte, die Neil für ein mögliches drittes Spiel in Erwägung gezogen hat. Ich weiß aber nicht, ob er sich auf eines davon festgelegt hat“, so Mazin im Interview. Außerdem machte er deutlich, dass er sich auch persönlich einen dritten Teil wünschen würde. Doch er teilt auch die Meinung, dass weniger manchmal auch mehr sein kann und dämpfte die Erwatungen. „Manchmal denke ich, vielleicht sollte man einfach glücklich sein. Sei nicht traurig, dass es vorbei ist, sondern freue dich, dass es überhaupt passiert ist!“

Im weiteren Verlauf des Interviews lobte Mazin zudem die Talente von Naughty Dog, vor allem im Bereich des Geschichtenerzählens. Mit Reihen wie „Uncharted“ und „The Last of Us“ hat sich das Studio seiner Aussage nach als führend für packende, filmreife Spiele etabliert, wobei er die beiden bisherigen „The Last of Us“-Teile besonders beeindruckend fand.

Laut Druckmann müsse sich für Part 3 „die richtige Gelegenheit“ ergeben

Druckmann selbst äußerte sich zuletzt im vergangenen Monat zu einer möglichen Fortsetzung der „The Last of Us“-Reihe. Nachdem er Anfang März noch andeutete, dass nach dem zweiten Teil wohl endgültig Schluss sein könnte, seine Aussage wenige Wochen später aber wieder relativierte, wollte er auch im Gespräch mit dem „Sacred Symbols“-Podcast nichts mehr ausschließen.

Demnach sei ein „The Last of Us: Part 3“ durchaus möglich, allerdings müssten laut Druckmann auch die nötigen Voraussetzungen erfüllt sein. Er selbst würde ein Spiel niemals allein aus kommerziellen Gründen entwickeln. Stattdessen stehe immer im Vordergrund, ein qualitativ hochwertiges Produkt zu erschaffen.

„Solange ich der Hüter dieses Franchise bin, ist es wichtig, dass alles von hoher Qualität ist. Ich möchte nicht einfach nur möglichst viel davon produzieren. Mir ist es wichtig, bei allem, was wir machen, sehr sorgfältig und überlegt vorzugehen“, so Druckmann. Er sagte aber auch, dass er „auf jeden Fall dabei“ wäre, wenn „sich die richtige Gelegenheit mit der richtigen Idee ergibt“.

Doch so schnell wird das wohl nicht der Fall sein: Aktuell liegt der Fokus von Naughty Dog auf dem im Dezember 2024 angekündigten „Intergalactic: The Heretic Prophet“, für das Druckmann in der Rolle des Game Directors tätig ist. Erscheinen soll das Sci-Fi-Abenteuer allerdings wohl nicht vor dem Jahr 2027. Und auch auf die dritte Staffel der „The Last of Us“-Serie müssen sich die Fans noch gedulden. Der Drehstart wird wohl erst im kommenden Jahr erfolgen.

