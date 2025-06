Call of Duty Black Ops 7: Teurerer Start? Vorbestellungen sollen bald beginnen

Am Wochenende haben Microsoft und Activision das neue „Call of Duty: Black Ops 7“ vorgestellt, und die Vorbestellungen sollen schon bald starten. Angesichts der jüngsten Preiserhöhungen stellt sich nun vor allem die Frage: Wie viel wird der kommende Shooter kosten?

In diesem Jahr wird es zu einer Premiere im „Call of Duty“-Franchise kommen: Nachdem Microsoft und Activision am vergangenen Sonntag im Rahmen des Xbox Games Showcase „Call of Duty: Black Ops 7“ angekündigt hat, steht fest, dass zwei „Black Ops“-Spiele in Folge erscheinen werden, nachdem erst im letzten Jahr „Black Ops 6“ veröffentlicht wurde.

Und obwohl bislang nur ein Teaser-Trailer veröffentlicht wurde, der keinerlei Einblicke in das Spiel gewährt, sollen bereits in Kürze die Vorbestellungen starten. Zumindest sind jetzt entsprechende Hinweise aufgetaucht. Doch Fans dürfte vor allem eine Sache brennend interessieren: Welchen Preis wird Microsoft für „Black Ops 7“ aufrufen?

Pre-Order-Start angeblich schon kommende Woche

Wie DualShockers berichtet, soll die Pre-Order-Phase für „Call of Duty: Black Ops 7“ bereits in der kommenden Woche, genauer gesagt am Freitag, dem 20. Juni 2025, starten. Die Information stammt vom bekannten „Call of Duty“-Content-Creator Charlie Intel, der in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X schrieb: „GameStop-Filialen haben begonnen, Call of Duty: Black Ops 7 Poster zu erhalten, und einigen Filialen wurde mitgeteilt, dass die Poster bei Vorbestellungen ab dem 20. Juni dabei sind.“

Von offizieller Seite aus hat sich noch niemand zu den Vorbestellungen geäußert, sodass die Angaben bislang noch mit Vorsicht genossen werden sollten. Auch weitere Details sind noch nicht bekannt. Allerdings scheint es wahrscheinlich, dass die Vorbesteller-Boni – ähnlich wie in den letzten Jahren – einen frühen Zugang zur Beta von „Call of Duty: Black Ops 7“ gewähren.

Noch interessanter dürfte jedoch sein, wie teuer das Spiel wird. Anfang Mai kündigte Microsoft an, nicht nur die Hardware-Preise zu erhöhen, sondern auch die für Spiele, die im Weihnachtsgeschäft erscheinen. Erst vor wenigen Tagen wurde die erste Preiserhöhung für ein Xbox-Spiel bestätigt, nachdem angekündigt wurde, dass „The Outer Worlds 2“ für 80 US-Dollar verkauft wird.

Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Microsoft und Activision diesen Preis auch für „Black Ops 7“ aufrufen werden. Für Xbox-Spieler ist das vielleicht weniger relevant, da der Shooter ab dem ersten Tag auch im Game Pass enthalten sein wird. Auf anderen Plattformen oder für diejenigen, die das Spiel besitzen möchten, dürfte ein Preisanstieg jedoch deutlich mehr ins Gewicht fallen.

40 Jahre nach Black Ops 6

Konkrete Details sind zu „Call of Duty: Black Ops 7“ bislang noch nicht bekannt, eine vollständige Enthüllung ist aber für den Sommer geplant. Fest steht nur: Die Handlung des Shooters wird an die Ereignisse von „Black Ops 2“ anknüpfen. Im Jahr 2035 – 40 Jahre nach „Black Ops 6“ – schlüpfen Spieler erneut in die Rolle von Protagonist David Mason, der mit seinem Team „gegen einen manipulativen Feind antreten muss, der Angst als primäre Waffe nutzt“.

Außerdem können sich Spieler wie gewohnt auf ein Shooter-Komplettpaket aus Kampagne, Multiplayer- und Zombie-Modus freuen. Während die beiden letztgenannten mit brandneuen Karten und Waffen aufwarten werden, kann die Kampagne auch erstmals mit Freunden zusammen im Koop gespielt werden.

Erscheinen soll „Call of Duty: Black Ops 7“ noch in diesem Jahr für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, allerdings ist davon auszugehen, dass die Veröffentlichung wie gewohnt im Oktober erfolgen wird.

