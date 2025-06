Death Stranding 2: Erkunden, Verbinden, Überleben – Neuer Trailer beleuchtet Gameplay-Säulen und Features

Zu „Death Stranding 2“ steht ein neuer Trailer bereit, der weitere Gameplay-Einblicke in das kommende PS5-Abenteuer von Hideo Kojima gewährt. Im Mittelpunkt stehen dabei die drei wichtigsten Spielelemente, die näher beleuchtet werden: Erkunden, Verbinden und Überleben.

Bis zum Release von „Death Stranding 2“ dauert es keine zwei Wochen mehr und nachdem sich der potenzielle PS5-Hit erst am vergangenen Freitagabend im Rahmen des Summer Game Fest 2025 in einem neuen Clip zeigte und kurz darauf eine umfangreiche Gameplay-Premiere erfolgte, steht ab sofort auch ein brandneuer Trailer bereit.

Das Video trägt den Titel „Explore. Connect. Survive.“ und rückt dementsprechend die drei wichtigsten Gameplay-Säulen in den Mittelpunkt und verschafft so einen Überblick über die einzelnen Mechaniken, die anhand zahlreicher Gameplay-Szenen etwas näher beleuchtet werden.

Die wichtigsten Spielmechaniken im Überblick

Der erste Teil des neuen Trailers widmet sich der Erkundung und so ist zu sehen, wie Protagonist Sam in unterschiedlichstem Terrain und zu jeder Tages- oder Nachtzeit unterwegs ist, um seine Lieferungen zu transportieren. Dabei sorgen nicht nur Naturkatastrophen wie Erdbeben für Gefahren, sondern auch die bedrohlichen Chiral-Kreaturen.

Im zweiten Abschnitt geht es schließlich um die Verbindung des Netzwerks, während das bewegte Bildmaterial auch einen Blick auf einige der Menüs gewährt. Darunter nicht nur das bekannte Cargo-Management oder die Karte, sondern auch die neuen Statistiken von Sam sowie den Fähigkeitenbaum. Außerdem gibt es den Bau einiger neuer Strukturen zu sehen – darunter auch eine riesige Gummiente.

Das letzte Drittel des Videos rückt schließlich das Überleben und somit auch den Kampf in den Fokus: Es wird gezeigt, wie Sam in bester „Metal Gear“-Manier eine feindliche Basis infiltriert und einige der Gegner lautlos zur Strecke bringt. Im Vorfeld empfehlt Fragile zudem einen Wachturm zu errichten, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Offene Schusswechsel und Bosskämpfe gegen riesige BTs sind ebenfalls Teil des Trailers.

Ein weiterer Trailer von Kojima persönlich folgt noch

Allerdings dürfte der neue Trailer nicht das letzte Material zu „Death Stranding 2“ sein. Kojima kündigte bereits Mitte Mai ein finales Video an, das vermutlich der Launch-Trailer sein und kurz vor der Veröffentlichung erscheinen wird. Wie gewohnt ist Kojima selbst für den Schnitt verantwortlich. Erst vor wenigen Stunden teilte er in einem X-Beitrag ein Foto seiner Arbeit. Das Video dürfte also nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Erscheinen wird „Death Stranding 2“ schließlich am 26. Juni 2025 exklusiv für die PS5. Wer sich für die digitale Deluxe Edition oder die Collector’s Edition entscheidet, kann außerdem schon zwei Tage früher spielen. Mit den ersten Reviews zum Open-World-Abenteuer ist ab dem 23. Juni um 14 Uhr unserer Zeit zu rechnen, sobald das Test-Embargo endet. Die Wertungen dürften jedoch vielversprechend ausfallen, nachdem die erste Resonanz nach dem Preview-Event bereits äußerst positiv war – allerdings zum Leidwesen von Kojima selbst.

