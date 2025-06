Gears of War Reloaded: Warum eine wichtige Region auf der PS5 leer ausgeht

Gears of War Reloaded:

Gears of War: Reloaded" erscheint im August unter anderem für die PS5. In einer bedeutenden Region wird der Titel jedoch nicht auf Sonys Konsole veröffentlicht. Doch was hat es mit dem Ganzen auf sich?

Nachdem im April mit „Forza Horizon 5“ einer der erfolgreichsten Xbox-Titel der vergangenen Jahre seinen Weg auf die PS5 fand, steht nun die nächste große Xbox-Marke kurz vor ihrem Debüt auf einer Sony-Konsole.

Die Rede ist von „Gears of War“, dessen erster Ableger in Form einer technisch und inhaltlich überarbeiteten Version für PC und Konsolen erscheint. Die Neuauflage trägt den Namen „Gears of War: Reloaded“ und soll ab August erhältlich sein.

Laut einem Bericht von Automaton Media werden PS5-Spieler in Japan allerdings leer ausgehen. Im Land der aufgehenden Sonne erscheint „Gears of War: Reloaded“ nämlich ausschließlich für PC und Xbox Series X/S. Doch was führte zu dieser Entwicklung?

Sonys Richtlinien verhindern PS5-Release in Japan

Die Antwort lieferte Automaton Media gleich mit. Wie es heißt, verhindern Sonys Plattformrichtlinien, dass „Gears of War: Reloaded“ in Japan für die PS5 erscheinen kann – obwohl das Spiel dort für PC und Xbox veröffentlicht wird. Der Grund dafür ist, dass die japanische Prüfstelle CERO der Neuauflage des Kult-Shooters die Freigabe in Japan verweigerte.

Damit ein Spiel in Japan veröffentlicht werden darf, muss es entweder von der CERO oder vom internationalen Gremium IARC (International Age Rating Coalition) freigegeben worden sein.

Microsoft und Nintendo erlauben es Entwicklern in Japan, Spiele auch dann auf ihren Plattformen zu veröffentlichen, wenn sie von der CERO abgelehnt, aber von der IARC zugelassen wurden. Sony hingegen verfolgt eine strengere Linie und lässt ausschließlich Titel mit CERO-Freigabe zu.

Spiele ohne diese Freigabe werden – unabhängig von einer IARC-Zulassung – in Japan nicht auf einer PlayStation-Konsole veröffentlicht. Laut Automaton Media ist auch nicht davon auszugehen, dass Sony diese Praxis in absehbarer Zeit ändert.

Multiplayer-Beta startet in Kürze

Um zum Launch für eine möglichst reibungslose Spielerfahrung zu sorgen, testen die Entwickler den Multiplayer von „Gears of War: Reloaded“ im Rahmen von zwei Betaphasen. Spieler auf dem PC oder der Xbox Series X/S können an der Beta teilnehmen, indem sie den Shooter vorbestellen oder über eine aktive Mitgliedschaft des PC Game Pass beziehungsweise des Xbox Game Pass Ultimate verfügen.

Zudem werden Besitzer der digitalen Version der „Gears of War: Ultimate Edition“ zur Multiplayer-Beta zugelassen. PS5-Spielern bleibt nur der Weg über eine Vorbestellung von „Gears of War: Reloaded“. Nachfolgend eine Übersicht über die Termine der beiden Betaphasen.

Beta-Wochenende #1

Beginn: Freitag, 13. Juni, 21:00 Uhr MESZ

Ende: Sonntag, 15. Juni, 21:00 Uhr MESZ

Beta-Wochenende #2

Beginn: Freitag, 20. Juni, 21:00 Uhr MESZ

Ende: Sonntag, 22. Juni, 21:00 Uhr MESZ

Weitere Details zur Multiplayer-Beta und ihren Inhalten findet ihr hier. Die Vollversion von „Gears of War: Reloaded“ erscheint am 26. August 2025.

