Grounded 2: Darum setzt Obsidian auf einen Nachfolger

In "Grounded 2" werden die Protagonisten geschrumpft – schon wieder. Die Entwickler von Obsidian gaben nun an, warum man sich für ein völlig neues Spiel entschied.

2020 brachten die Entwickler von Obsidian Entertainment mit „Grounded“ ein interessantes Spielkonzept auf den Markt. Wie in dem 1989 erschienenen Film „Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft“ werden die Protagonisten verkleinert und müssen sich in einer für sie nun riesigen Welt zurechtfinden.

Am Sonntag wurde im Rahmen des Xbox Game Showcase der Nachfolger „Grounded 2“ angekündigt. Im Gespräch mit IGN ging der Executive Producer Marcus Morgan nun auf die Gründe ein, warum sich der Entwickler für ein neues Spiel entschied.

Erstling konnte nicht für immer aktualisiert werden

Seit seinem Erscheinen im Early Access wurde das erste „Grounded“ kontinuierlich mit neuen Features erweitert. Dies konnte jedoch nicht ewig so weitergehen, gab Marcus Morgan nun an, und erklärte, dass es mehrere Gründe für eine Fortsetzung gab.

“Der erste Grund war, dass wir mit Grounded 1 auf der ursprünglichen Xbox One begonnen haben. Und uns ging der Platz aus, um physisch Dinge ins Spiel zu bringen. Wenn wir also weitere Inhalte hinzufügen wollten, hätten wir das Spiel nur mit Mühe erweitern können. Und das hat das Konzept des Eintauchens in die Welt und die Kontinuität des Spiels zerstört.“

Ein weiterer Grund sei, dass das Team im ersten „Grounded“ eine komplette Geschichte erzählt hätte, so der Executive Producer weiter. Mit „Grounded 2“ wolle man erneut eine komplette, aber separate Geschichte einführen.

Auch neues Feature soll einer der Gründe sein

Probleme machte den Entwicklern von Obsidian zudem noch ein neues Feature in „Grounded 2“, das sich die Fans schon im ersten Spiel sehnlichst wünschten: die Möglichkeit, auf Käfern zu reiten. In dem kommenden Survival-Rollenspiel stehen den Spielern Bug-Mounts zur Verfügung, die von dem Studio liebevoll „Buggies“ genannt werden.

„Wir hatten bereits in Grounded 1 einen Prototyp für mehrere Kreaturen erschaffen“, so Morgan in dem Gespräch. „Die Herausforderung war jedoch, dass wir nicht alle Areale so gestaltet haben, dass sie zu diesem neuen Spielstil passen. Man ändert die Reisegeschwindigkeit, man muss die Abstände zwischen den interessanten Punkten anpassen. Wie man mit Landschaften umgeht, wie man mit Innenräumen umgeht, wie man mit Umweltgefahren umgeht. All diese Dinge waren nicht wirklich durchdacht, also mussten wir ein ganz neues Areal entwickeln, um diese Dinge wirklich zu ermöglichen. Deshalb ist das Spiel so viel größer.“

„Grounded 2“ erscheint am 29. Juli als Xbox Game Preview auf Xbox Series X|S und PC. Derzeit gibt es noch keine Informationen über weitere Plattformen. Allerdings sei das letzte Wort darüber noch nicht gesprochen.

Laut Marcus Morgan sei es das Ziel, so viele Spieler wie möglich zu erreichen. Man fange also erst einmal auf Xbox Series X|S und PC an und werde sehen, wohin die Zukunft führe.

