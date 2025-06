Haunted Chocolatier: Entwickler nennt Unterschied zu Stardew Valley

Schon vor vier Jahren hat der Solo-Entwickler Eric „ConcernedApe“ Barone sein neues Projekt „Haunted Chocolatier“ angekündigt. Wann der Titel erscheinen kann, ist noch nicht bekannt. Immerhin nahm sich der Dev eine längere Auszeit, um Update 1.6 für „Stardew Valley“ fertigzustellen.

Während Barone zuletzt über die Gemeinsamkeiten von „Haunted Chocolatier“ und „Stardew Valley“ sprach, gab er in einem seiner letzten Beiträge auf Twitter nun einen Unterschied zwischen den Titeln an. So sei das kommende „Haunted Chocolatier“ größer als sein Vorgänger.

Barone teilt neues Detail zum Spiel

„Die Welt von Haunted Chocolatier ist größer als Stardew Valley“, teilte der Entwickler völlig unprovoziert über seinen Account mit. Weitere Details dazu ließ Barone jedoch offen.

Es ist bereits bekannt, dass die Spieler in „Haunted Chocolatier“ in die Rolle eines Chocolatiers schlüpfen, dessen Schokoladenfabrik sich in einem Spukhaus befindet. Dieses steht in einer recht heruntergekommenen Stadt, die den ersten Bildern nach schon größer zu sein scheint, als das bereits bekannte Pelican Town aus „Stardew Valley“.

Die Schokoladen-Fans müssen darüber hinaus weitere Gebiete besuchen, um die Zutaten für ihre Kreationen zu sammeln. Diese können sie dann in ihrem Geschäft verkaufen – mit der Hilfe der angesiedelten Geister natürlich.

Düsterer als die beliebte Farm-Simulation

In einem Interview sprach Eric „ConcernedApe“ Barone kürzlich darüber, dass „Haunted Chocolatier“ als eine Art düsteres „Stardew Valley“ durchgehen könnte. Dies soll aber nicht bedeuten, dass das Spiel bösartig sei.

Wie bei „Stardew Valley“ würde auch in „Haunted Chocolatier“ das Leben in der jeweiligen Spielwelt an erster Stelle stehen. Danach kämen erst die jeweiligen Aufgaben, die das Spiel den Nutzern stellen würde.

Die Welt von „Haunted Chocolatier“ würde sich darüber hinaus vor allem um Geheimnisse und Mysterien drehen, die die Spieler aufdecken müssen. „Ich sehe Stardew Valley als sonnig, hell und üppig an. Haunted Chocolatier ist eher dunkel und geheimnisvoll“, so Barone. „Nicht böse dunkel, sondern eher geheimnisvoll dunkel. Ein bisschen paranormal. Dinge, bei denen du nicht genau weißt, worum es geht.“

