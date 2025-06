Mafia The Old Country: Dank Unreal Engine 5 – Hangar 13 beschreibt technischen Meilenstein und zeigt Beispiele

Mafia The Old Country:

“Mafia: The Old Country" wird laut Hangar 13 das visuell eindrucksvollste Spiel der Reihe. Die Umsetzung erfolgt mit der Unreal Engine 5 und setzt auf Technologien wie Metahuman, Nanite und Lumen.

Hangar 13 arbeitet mit Hochdruck an “Mafia: The Old Country”. Der neue Serienteil entsteht unter Einsatz aktueller Echtzeit-Grafiktechnologien und soll den Studioangaben zufolge innerhalb der Reihe einen neuen Standard setzen. Es ist das übergreifende Thema im jüngsten Entwicklervideo mit dem Titel „Kunst trifft Technologie“.

Das bislang eindrucksvollste Mafia-Spiel?

Art Director Steve Noake meint im besagten Video: „Von Metahuman über Nanite bis hin zu Lumen – das sind alles verschiedene Technologien, die wir, um ehrlich zu sein, bis zum Äußersten ausreizen.“

Diese Tools ermöglichen laut Hangar 13 deutlich realistischere Animationen, verbesserte Lichtsimulationen und eine effizientere Produktionspipeline. Besonders in Bereichen wie Gesichtsanimationen, Haut- und Haarshadern sowie der Darstellung von Kleidung und Materialien habe sich die Qualität erheblich gesteigert.

Der Charakter-Artist Ivan Rylka zeigte sich entsprechend überzeugt: „Ich habe keinen Zweifel, dass dies das visuell stärkste Mafia-Spiel bisher wird.“

Eine Szene aus dem neusten Entwicklervideo.

Ein konkretes Beispiel für den technischen Fortschritt: Während ein typisches Gebäude in „Mafia 3“ noch mit 20.000 bis 30.000 Polygonen modelliert wurde, kommt ein vergleichbares Objekt in „The Old Country“ auf über eine Million. Diese Detailliertheit soll dabei helfen, geografische, soziale und kulturelle Unterschiede innerhalb der Spielwelt glaubhaft abzubilden.

Der Großteil der Texturen wurde mithilfe von Substance Designer prozedural erstellt. Dieses Feature erlaubt eine flexible Bearbeitung selbst ganzer Gebäudekomplexe, etwa bei stilistischen oder funktionalen Änderungen während der Entwicklung.

Entwickler hatten viele Freiheiten

Die Spielwelt von „Mafia: The Old Country“ ist im Sizilien der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts angesiedelt. Bei der Umsetzung legt das Team dem neuesten Entwicklervideo zufolge großen Wert auf eine visuell präzise und atmosphärisch dichte Umsetzung.

Im Video wird ebenfalls betont, dass die beteiligten Künstler weitreichende Freiheiten bei der Gestaltung von Charakteren, Fahrzeugen, Waffen und Architektur hatten. Ziel sei es, für “Mafia: The Old Country” ein lebendiges, kohärentes und authentisches Sizilien abzubilden.

Auch bei der Handlung spielte die Technik eine entscheidende Rolle: „Wir können diese Geschichte auf eine Weise erzählen, die mit anderen Technologien nicht möglich wäre“, so Noake.

Mehr zu “Mafia: The Old Country” auf PLAY3.DE:

Ob sich all diese Versprechen auch tatsächlich auf dem heimischen Bildschirm bemerkbar machen, wird sich bald zeigen: „Mafia: The Old Country“ erscheint am 8. August 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Bis dahin möchte Hangar 13 weitere technische Details und Gameplay-Elemente enthüllen.

Nachfolgend das neuste Entwicklervideo zum Thema „Kunst trifft Technologie“:

Weitere Meldungen zu Mafia: The Old Country.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren