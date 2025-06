Metal Gear: Konami kündigt Production Hotline 03 mit neuen Franchise-Infos an

Erst vor zwei Tagen hatte Konami mit dem Press-Start-Event ein eigenes Showcase angekündigt, das bereits am morgigen Donnerstag, dem 12. Juni 2025, um 15 Uhr unserer Zeit ausgestrahlt wird. 37 Minuten lang soll es die „neuesten Informationen“ zu „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ sowie „Silent Hill f“ und „mehr“ geben.

Doch die Neuauflage des Stealth-Action-Klassikers wird einen Tag später wohl erneut ins Rampenlicht gerückt: Nun hat der japanische Entwickler und Publisher nämlich eine neue Ausgabe der bekannten Production-Hotline-Präsentation zum „Metal Gear“-Franchise angekündigt.

Was hält das Event zum Metal-Gear-Franchise bereit?

So handelt es sich mittlerweile um Production Hotline 03, die am kommenden Freitag, dem 13. Juni 2025 stattfindet. Los geht es um 13 Uhr unserer Zeit. Zur Länge des Livestreams wurden noch keine Angaben gemacht, in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) ließen die Verantwortlichen jedoch verlauten, dass sich Zuschauer auf „die neuesten Informationen zur Metal-Gear-Reihe, die von den Machern selbst bereitgestellt werden“, freuen können.

Ein Thema wird wohl „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ sein, obwohl das Event noch mehr bieten dürfte. Vor allem, da die Neuauflage nur einen Tag vorher im Rahmen des Press-Start-Events von Konami gezeigt wird. Ein potenzieller Kandidat könnte die heiß erwartete „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2“ sein, auf die Fans bereits seit längerer Zeit warten.

Zuletzt sprachen die Entwickler im September des vergangenen Jahres über die Spielesammlung und erklärten, dass der Release noch eine Weile auf sich warten lässt. So wolle man sich ausreichend Zeit nehmen, um einen holprigen Launch – wie im Falle der „Master Collection Vol. 1“ – zu vermeiden. Man werde alles tun, „um das nicht zu wiederholen. Aber wir müssen einfach alle bitten, uns die Zeit dafür zu geben.“

Welche Spiele die zweite „Master Collection“ enthalten wird, wurde offiziell noch nicht bekannt gegeben. Berichten zufolge könnten aber „Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots“, „Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain“ und auch „Metal Gear Solid: Peace Walker“ Teil der Sammlung sein.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erscheint Ende August

Nicht mehr allzu lange müssen die Fans hingegen auf „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ warten. In diesem Fall erfolgt die Veröffentlichung bereits im übernächsten Monat: Ab dem 28. August 2025 soll die Neuauflage des dritten Teils für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC erhältlich sein.

Zuletzt zeigte sich das Spiel in der vergangenen Woche im Rahmen von Sonys neuester State-of-Play-Ausgabe. Präsentiert wurde ein brandneuer Gameplay-Trailer, der weitere Einblicke in das Spielgeschehen ermöglicht, während unter anderem auch jede Menge Action und Bosskämpfe zu sehen sind.

Virtuos, die für die Entwicklung verantwortlich sind, versprechen mit „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ eine originalgetreue Neuauflage. So sollen trotz moderner Anpassungen die Geschichte und das Spieldesign des Klassikers beibehalten werden. Spieler können zudem zwischen dem „New Style“ mit überarbeiteter Kameraperspektive und angepasster Steuerung oder dem „Legacy Style“ wählen, der sich an Fans des Originals richtet.

