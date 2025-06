MindsEye: Spieler üben massive Kritik an Technik & Performance – Entwickler äußern sich

In den Stunden nach dem Launch klagten die Spieler darüber, dass "MindsEye" mit zahlreichen Fehlern und technischen Problemen zu kämpfen hat. In einem offiziellen Statement beziehen die Entwickler Stellung zu den Problemen.

Gestern Abend veröffentlichte das von Branchenveteran Leslie Benzies gegründete Studio Build a Rocket Boy den Action-Titel „MindsEye“ für PC und Konsolen.

Bereits im Vorfeld sorgte der Verzicht auf die Bereitstellung von Review-Codes für Skepsis in der Community – und zum Release bestätigten sich die Befürchtungen vieler Spieler: „MindsEye“ hat auf sämtlichen Plattformen mit zahlreichen technischen und spielerischen Problemen zu kämpfen.

Nachdem sich auf Plattformen wie X (ehemals Twitter) und Reddit schnell Unmut breit machte, meldeten sich auch die Entwickler zu Wort. In einem ersten Statement bedankten sie sich bei der Community für deren Unterstützung und kündigten an, bereits an einem Update zu arbeiten, das in mehreren Bereichen Verbesserungen bringen soll.

Entwickler planen Performance-Verbesserungen

Konkrete Details zu dem nächsten Update von „MindsEye“ möchte das Studio in den kommenden Stunden nennen. Allerdings verrieten die Entwickler schon jetzt, dass sie unter anderem an der Performance feilen werden. Diese möchte das Studio sowohl auf dem PC als auch den Konsolen verbessern.

Weiter heißt es in dem offiziellen Statement, dass das Team die Community um Feedback zur Kampagne und „Build.Mindseye“ bittet.

„Vielen herzlichen Dank an alle, die am ersten Tag als Pioniere dabei waren! Wir wissen, dass die aktuellen Mindestanforderungen sehr hoch sind. Unser Engineering-Team arbeitet jedoch rund um die Uhr daran, die Performance auf gängiger Hardware sowie auf Konsolen zu verbessern – unter anderem durch die Integration der Leistungsoptimierungen aus Unreal Engine 5.6“, schrieb das Studio heute Nacht.

Und weiter: „Die Terminankündigung für das Update mit Patch 3, das diese Verbesserungen enthält, erfolgt innerhalb der nächsten 24 Stunden. Neben der Hauptkampagne würden wir uns auch sehr über euer Feedback zu Build.Mindseye freuen. Vielen Dank!“

„MindsEye“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich. Zu den meistangesprochenen Problemen gehören Abstürze, eine schwankende Performance, die sich unter anderem in Framerate-Einbrüchen bemerkbar macht, sowie unterschiedliche Bugs, die laut den Spielern verdeutlichen, dass der Action-Titel noch etwas Zeit für den finalen Feinschliff benötigt hätte.

Weitere Meldungen zu MindsEye.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren