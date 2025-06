PS Plus Extra/Premium: Inkl. Day-One-Release – Das sind die neuen Spiele im Juni 2025

Am Abend stellte Sony Interactive Entertainment die neuen PlayStation Plus Extra- und Premium-Titel für Juni 2025 vor – darunter auch ein Day-One-Release. Wir verraten euch, auf welche Neuzugänge ihr euch freuen dürft.

Am Mittwochabend stellte Sony Interactive Entertainment die neuen Titel vor, die in diesem Monat den Weg in die Bibliotheken der PlayStation-Plus-Stufen Extra beziehungsweise Premium finden.

Zwei der Neuzugänge waren bereits im Vorfeld der heutigen Ankündigung bekannt. Zum einen haben wir es hier mit Remedys Multiplayer-Shooter „FBC: Firebreak“ zu tun, der am 17. Juni 2025 erscheint und von Extra- und Premium-Abonnenten zum Release ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden kann.

In der vergangenen Woche wurde zudem bekannt gegeben, dass der 2000 veröffentlichte Klassiker „Deus Ex: The Conspiracy“ in den Klassikerkatalog von PS Plus Premium aufgenommen wird.

Auf welche Neuzugänge ihr euch in diesem Monat sonst noch freuen dürft, verrät die nachfolgende Übersicht.

PS Plus Extra im Juni 2025

FBC: Firebreak (PS5)

Battlefield 2042 (PS4, PS5)

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 (PS5)

The Hunter: Call of the Wild (PS4)

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie (PS4, PS5)

Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes (PS4, PS5)

Train Sim Wold 5 (PS4, PS5)

Endless Dungeon (PS4, PS5)

PS Plus Premium im Juni 2025

Deus Ex: The Conspiracy (PS4, PS5)

Wie die meisten unter euch bereits wissen dürften, stehen die neuen Spiele nicht direkt nach der Ankündigung zum Download bereit. Stattdessen müsst ihr euch noch bis zum Dienstag nach der offiziellen Ankündigung gedulden. Im aktuellen Fall wäre dies der 17. Juni 2025, an dem Sony Interactive Entertainment die Neuzugänge freischaltet – meist schon vor 11 Uhr am Vormittag.

Parallel zur Freischaltung der neuen Titel müssen auch im Juni 2025 ausgewählte Spiele weichen. Darunter die beliebte Monsterhatz „Monster Hunter Rise“, die nur noch bis zum 17. Juni über PlayStation Plus Extra und Premium verfügbar ist.

Nachdem die Spieler zuletzt immer wieder Kritik an der spärlichen Unterstützung des Klassikerkatalogs der Premium-Stufe äußerten, kündigte Sony Interactive Entertainment im Rahmen der vergangenen „State of Play“ gleich mehrere neue Klassiker an. Den Anfang macht in der kommenden Woche „Deus Ex: The Conspiracy“.

Weiter geht es im Juli mit „Twisted Metal 3“ und „Twisted Metal 4“. Im Laufe des Sommers folgen zudem die PlayStation-Versionen von „Resident Evil 2“ und „Resident Evil 3“.

