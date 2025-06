PS5 & PS4: Bis zu 90 Prozent – Remaster-Sale im PSN gestartet

Sony hat im PlayStation-Store einen neuen Sale gestartet, der sich besonders an Fans älterer Spieler richtet, die als Remaster oder dergleichen neu aufgelegt wurden. Preisnachlässe von bis zu 90 Prozent sind dabei.

Unter den Angeboten befinden sich etwa „Diablo 2: Resurrected“, das um 67 Prozent im Preis gesenkt wurde und nun für 13,19 Euro zu haben ist, oder „Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1“, das für 29,99 Euro angeboten wird. „The Thaumaturge“ ist mit 45 Prozent Rabatt auf 19,24 Euro reduziert.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered erstmals mit einem kleinen Rabatt

Darüber hinaus kann „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ erstmals rabattiert erworben werden. 43,99 Euro lautet der Deal-Preis. Es ist eine Ersparnis von immerhin 20 Prozent. Die Deluxe-Edition kostet 51,99 Euro und auch das Deluxe-Upgrade ist im Angebot.

Ebenfalls erwähnenswert ist „White Day: A Labyrinth Named School“ mit einem Rabatt von 75 Prozent. Der Horror-Titel kostet im Angebot nur noch 7,49 Euro. Die Komplettversion von „This War of Mine“ liegt aktuell bei 4,04 Euro. Hier profitieren Spieler von einem 85-Prozent-Rabatt. Das Sci-Fi-Puzzle „The Talos Principle: Reawakened“ wurde um 25 Prozent reduziert und ist für 29,99 Euro zu haben.

Weitere Deals umfassen „Saints Row: The Third Remastered“ für 4,49 Euro (minus 85 Prozent) sowie das Bundle „Dead Cells: Return to Castlevania“, das um 40 Prozent im Preis gesenkt wurde und nun 19,79 Euro kostet. „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ ist für 15,99 Euro erhältlich.

Weitere reduzierte Titel und Editionen im Überblick (Auswahl):

Alone In The Dark 2 (1996) : 7,49 Euro (-25%)

: 7,49 Euro (-25%) Alone In The Dark The New Nightmare (2001) : 5,99 Euro (-40%)

: 5,99 Euro (-40%) Arcade Paradise High Score Edition : 8,74 Euro (-75%)

: 8,74 Euro (-75%) Arcade Paradise Digital Deluxe : 7,49 Euro (-70%)

: 7,49 Euro (-70%) Arcade Paradise VR : 10,99 Euro (-45%)

: 10,99 Euro (-45%) Atari 50 The Anniversary Celebration : 19,99 Euro (-50%)

: 19,99 Euro (-50%) Atari 50 The first Console War : 5,59 Euro (-30%)

: 5,59 Euro (-30%) Atari 50 The Wider World of Atari : 5,59 Euro (-30%)

: 5,59 Euro (-30%) Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition : 13,99 Euro (-30%)

: 13,99 Euro (-30%) Beyond the Ice Palace 2 : 15,99 Euro (-20%)

: 15,99 Euro (-20%) Blasphemous 2 Mea Culpa Edition : 20,99 Euro (-40%)

: 20,99 Euro (-40%) Carmen Sandiego Deluxe-Edition : 32,49 Euro (-35%)

: 32,49 Euro (-35%) Castlevania Dominus Collection : 17,49 Euro (-30%)

: 17,49 Euro (-30%) Class Of Heroes 1&2 Complete Edition : 19,24 Euro (-45%)

: 19,24 Euro (-45%) Class Of Heroes 2G Remaster Edition : 9,99 Euro (-50%)

: 9,99 Euro (-50%) Class Of Heroes Anniversary Edition : 9,99 Euro (-50%)

: 9,99 Euro (-50%) Darksiders 2 Deathinitive Edition : 14,99 Euro (-50%)

: 14,99 Euro (-50%) Dead Cells DLC Bundle : 7,19 Euro (-40%)

: 7,19 Euro (-40%) Dead Cells Return To Castlevania Bundle : 19,79 Euro (-40%)

: 19,79 Euro (-40%) Destroy All Humans! 2 Reprobed : 15,99 Euro (-60%)

: 15,99 Euro (-60%) Destroy All Humans! 2 Reprobed Dressed to Skill Edition : 21,99 Euro (-60%)

: 21,99 Euro (-60%) Destroy All Humans! 2 Reprobed Skin Pack : 3,99 Euro (-60%)

: 3,99 Euro (-60%) Destroy All Humans! Jumbo Pack : 23,99 Euro (-70%)

: 23,99 Euro (-70%) Diablo Ii Resurrected : 13,19 Euro (-67%)

: 13,19 Euro (-67%) Diablo Prime Evil Collection : 19,79 Euro (-67%)

: 19,79 Euro (-67%) Doom & Doom 2 : 3,99 Euro (-60%)

: 3,99 Euro (-60%) Dreadout Remastered Collection : 23,99 Euro (-20%)

: 23,99 Euro (-20%) Gal Guardians Demon Purge : 11,24 Euro (-55%)

: 11,24 Euro (-55%) Graven : 14,99 Euro (-50%)

: 14,99 Euro (-50%) Hammerwatch 2 Anniversary Pack : 1,79 Euro (-70%)

: 1,79 Euro (-70%) Hotline Miami : 1,99 Euro (-80%)

: 1,99 Euro (-80%) Hotline Miami 2 Wrong Number : 2,99 Euro (-80%)

: 2,99 Euro (-80%) Killing Time Resurrected : 16,24 Euro (-35%)

: 16,24 Euro (-35%) Like A Dragon Ishin! Digital Deluxe Edition : 17,49 Euro (-75%)

: 17,49 Euro (-75%) Metal Gear Solid – Master Collection Version 9,99 Euro (-50%)

9,99 Euro (-50%) Metal Gear Solid 2 Sons Of Liberty – Master Collection : 9,99 Euro (-50%)

: 9,99 Euro (-50%) Metal Gear Solid 3 Snake Eater – Master Collection : 9,99 Euro (-50%)

: 9,99 Euro (-50%) Metal Gear Solid Master Collection Vol1 : 29,99 Euro (-50%)

: 29,99 Euro (-50%) Metal Slug Tactics : 19,99 Euro (-20%)

: 19,99 Euro (-20%) Persona 3 Reload-DLC-Paket : 13,49 Euro (-50%)

: 13,49 Euro (-50%) Pixel Ripped 1978 An Atari Adventure : 9,99 Euro (-60%)

: 9,99 Euro (-60%) Quake : 3,99 Euro (-60%)

: 3,99 Euro (-60%) Quake 2 : 3,99 Euro (-60%)

: 3,99 Euro (-60%) River City Girls Zero : 7,49 Euro (-50%)

: 7,49 Euro (-50%) Saints Row The Third Remastered : 4,49 Euro (-85%)

: 4,49 Euro (-85%) Shadows Of The Damned Hella Remastered : 19,99 Euro (-20%)

: 19,99 Euro (-20%) Star Wars Bounty Hunter : 9,99 Euro (-50%)

: 9,99 Euro (-50%) Star Wars Episode I Jedi Power Battles : 14,99 Euro (-25%)

: 14,99 Euro (-25%) Taiko No Tatsujin Rhythm Festival : 34,99 Euro (-30%)

: 34,99 Euro (-30%) Teenage Mutant Ninja Turtles Die Mutanten sind los – Digitale Deluxe-Edition : 32,49 Euro (-35%)

: 32,49 Euro (-35%) Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge – Radical Reptiles : 3,19 Euro (-20%)

: 3,19 Euro (-20%) Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge – Ultimate Edition : 21,44 Euro (-35%)

: 21,44 Euro (-35%) Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge Dimension Shellshock : 5,59 Euro (-30%)

: 5,59 Euro (-30%) The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered : 43,99 Euro (-20%)

: 43,99 Euro (-20%) The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered Deluxe Edition : 51,99 Euro (-20%)

: 51,99 Euro (-20%) The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered Deluxe Edition-Upgrade : 8,49 Euro (-15%)

: 8,49 Euro (-15%) The Talos Principle Reawakened : 29,99 Euro (-25%)

: 29,99 Euro (-25%) The Thaumaturge : 19,24 Euro (-45%)

: 19,24 Euro (-45%) This War of Mine Complete Edition : 4,04 Euro (-85%)

: 4,04 Euro (-85%) Timesplitters : 2,49 Euro (-75%)

: 2,49 Euro (-75%) Timesplitters 2 : 2,49 Euro (-75%)

: 2,49 Euro (-75%) Timesplitters Future Perfect : 2,49 Euro (-75%)

: 2,49 Euro (-75%) Tony Hawks Pro Skater 1 & 2 Cross-Gen-Deluxe-Bundle : 21,99 Euro (-60%)

: 21,99 Euro (-60%) White Day a Labyrinth Named School: 7,49 Euro (-75%)

Das war längst nicht alles: Der gesamte Sale umfasst mehr als 200 Angebote, die im PlayStation-Store aufgelistet sind. Dort laufen unter den Labels Day of Play und Summer Game Fest übrigens noch weitere Aktionen dieser Art.

Spieler, die momentan gar keinen Kauf planen, aber über eines der höherpreisigen Abos von PlayStation Plus verfügen, können heute einen Blick auf die Neuzugänge von PS Plus Extra und Premium werfen, zumindest was die Ankündigung betrifft. Sie erfolgt voraussichtlich um 17:30 Uhr. Die Essential-Neuzugänge stehen seit der vergangenen Woche zum Download bereit.

