Resident Evil Requiem: Endlich offiziell – Capcom bestätigt lange ersehntes Feature

Capcom hat in Form von "Resident Evil: Requiem" den nunmehr neunten Hauptteil des ikonischen Games-Franchise angekündigt. Inzwischen ist auch bekannt, in welcher Perspektive ihr das Survival-Horror-Abenteuer erleben könnt.

Mit „Resident Evil: Requiem“, dem inzwischen neunten Hauptteil der legendären Survival-Horrorreihe, hat Capcom auf dem diesjährigen Summer Game Fest für ordentlich Furore gesorgt. Mit Grace Ashcroft rückt eine neue Protagonistin in den Fokus, die es unter anderem in die Überreste der Stadt Raccoon City verschlägt. In bester Serientradition dürfen sich Fans, ausgehend vom ersten Trailer, einmal mehr auf eine schaurige Spielerfahrung freuen.

Nach der Ankündigung haben Fans natürlich eifrig spekuliert, ob auch „RE9“, wie schon die beiden Vorgänger, erneut in der Ego-Perspektive gespielt wird oder die Third-Person-Perspektive der jüngsten Remakes nutzt. Nachdem zuletzt vermeintliche Leaks die Runde gemacht haben, die angeblich Szenen aus beiden Perspektiven zeigen, herrscht inzwischen Gewissheit: Ihr könnt das kommende Survival-Horror-Abenteuer in beiden Perspektiven erleben!

So funktioniert der Perspektivwechsel in Resident Evil Requiem

Kürzlich hatten wir die Gelegenheit, einen ersten genaueren Blick auf „Resident Evil: Requiem“ zu werfen. Genauer durften wir uns rund 20 Minuten Gameplay-Material anschauen. Am Ende der kleinen Präsentation ließ Capcom dann die Bombe platzen: Im Menü könnt ihr jederzeit einstellen, ob ihr das Spiel aus der First-Person- oder Third-Person erfahren möchtet. Im besagten Menü müsst ihr hierzu lediglich einen kleinen Pfeil anklicken.

Darüber hinaus hat Capcom bestätigt, dass sich Fans der ikonischen Spielereihe einmal mehr auf eine wahre Achterbahnfahrt freuen dürfen. Das erklärte Ziel der Macher sei es, eine Horrorerfahrung zu erschaffen, die euch das Fürchten lehrt und stets dazu animieren soll, weiterspielen zu wollen. Spielerisch fußt auch „RE9“ natürlich auch den bekannten Elementen, die Fans bereits aus den Vorgängern kennen. Es gibt Rätsel, Grusel und auch Action.

Rund um die Story von „Resident Evil: Requiem“ macht Capcom indes noch ein großes Geheimnis. Feststeht, dass mit der eingangs bereits erwähnte Grace Ashcroft eine neue Hauptfigur im Mittelpunkt stehen soll. Diese muss sich im Laufe der Geschichte ihrer eigenen Vergangenheit stellen und über sich hinauswachsen, um dieses Abenteuer überstehen zu können. Ein wichtiger Schauplatz in „RE9“ werden die Ruinen von Raccoon City sein.

„Resident Evil: Requiem“ befindet sich für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Steam) in Entwicklung. Erscheinen wird das Survival-Horror-Game am 27. Februar 2026.

In welcher Perspektive möchtet ihr „Resident Evil: Requiuem“ spielen?

