Resident Evil Requiem: Screenshots aufgetaucht – First- und Third-Person, Hinweis auf vertraute Figur

Zu “Resident Evil Requiem" sind Screenshots aufgetaucht, die angeblich Einblicke in das Gameplay und die Charaktere gewähren. Sie sollen aus einer 30-minütigen Demo stammen.

Im Netz sind mehrere (noch unbestätigte) Screenshots zu „Resident Evil Requiem“ aufgetaucht. Den Berichten zufolge stammen die Bilder aus einer Capcom-Demo, die ausgewählten Personen im Rahmen des Summer Game Fests gezeigt wurde.

Auf den geleakten Aufnahmen ist unter anderem die neue Protagonistin Grace Ashcroft zu sehen. Ebenso sind ein Gegner sowie verschiedene mutmaßliche Spielumgebungen aus „Resident Evil Requiem“ zu erkennen. Laut der weiteren Beschreibung bewegt sich Grace in der Demo durch düstere Innenräume, öffnet Türen, aktiviert Lichtquellen und nutzt ein Feuerzeug, um dunkle Bereiche zu erkunden.

Ebenfalls gebe es eine Szene, in der die Protagonistin von einer Kreatur angegriffen und in die Schulter gebissen wird. Im Anschluss heilt sie sich mit einer Spritze – ein Unterschied zu früheren Serienablegern, in denen meist Heilsprays zum Einsatz kamen. Zudem ist Grace beim Betrachten eines Buchs mit dem Titel „Shadow Ghost“ zu sehen.

Gameplay in Ego- und Third-Person-Perspektive

Den Quellen zufolge basieren die geleakten Informationen zu “Resident Evil Requiem” auf einer rund 30-minütigen Demo. Darin wurde Gameplay sowohl aus der Ego- als auch aus der Third-Person-Perspektive gezeigt.

Dies könnte darauf hindeuten, dass „Resident Evil Requiem“ beide Sichtweisen vollständig unterstützt. Hinweise darauf gab es bereits auf der Steam-Store-Seite des Spiels, wo zunächst der „FPS“-Tag gesetzt und später wieder entfernt wurde.

Nicht geleakt ist der offizielle Trailer zu “Resident Evil Requiem”.

Interaktionen mit der Spielwelt scheinen ein zentraler Bestandteil zu sein. Zu den gezeigten Aktionen gehören das Öffnen von Türen, das Aktivieren von Lichtquellen und das Sammeln von Hinweisen. Die Umgebungen von “Resident Evil Requiem” wirken laut der Beschreibung der Demo eng, atmosphärisch dicht und visuell stark an frühere Titel der Reihe angelehnt.

Hinweise auf zweiten spielbaren Charakter

Neben Grace ist für „Resident Evil Requiem“ offenbar ein weiterer spielbarer Charakter vorgesehen. Während sich der Trailer ausschließlich auf Grace konzentriert, spricht der Leak von einem „vertrauten, voll bewaffneten“ Charakter. Er soll deutlich kampforientierter sein und mit einer großen Waffenausstattung daherkommen.

In der Community wird spekuliert, dass es sich dabei um Leon S. Kennedy handeln könnte. Eine offizielle Bestätigung durch Capcom steht noch aus, doch die Hinweise decken sich mit früheren Leaks und Aussagen des bekannten Insiders Dusk Golem.

Zu beachten ist: Die geleakten Bilder sehen zwar legitim aus. Aber in Zeiten von KI-Tools und immer robuster werdenden Grafikmodellen sind derartige Leaks mit äußerster Vorsicht zu genießen.

Mehr zu “Resident Evil Requiem” auf PLAY3.DE:

“Resident Evil Requiem” erscheint laut Capcom am 27. Februar 2026. Offizielle Informationen und Screenshots werden in Kürze erwartet, etwa auf Basis der genannten Präsentation oder im Rahmen der Gamescom 2025.

