Resident Evil Requiem: Wie Mr. X und Nemesis, nur schlimmer? Der nächste Albtraum-Stalker ist da

Die „Resident Evil“-Reihe ist bekannt für ihre unerbittlichen Stalker-Gegner, die die Spieler durch ganze Abschnitte hinweg verfolgen und so für eine konstante Bedrohung sorgen. Prominenteste Beispiele dürften wohl Mr. X aus „Resident Evil 2“ oder Nemesis aus dem dritten Teil sein. Zuletzt wurde die Geduld der Spieler in „Resident Evil Village“ durch die riesige Vampir-Gräfin Lady Dimitrescu auf die Probe gestellt.

Und auch im kommenden „Resident Evil Requiem“ bleibt sich Capcom treu und konfrontiert die Spieler erneut mit einem unbesiegbaren Feind. Einen ersten Vorgeschmack auf das Monster gab bereits der Reveal-Trailer. Doch eine rund 30-minütige Demo, die von der Fachpresse und Content-Kreatoren bereits gespielt werden konnte, lieferte nun weitere Details.

Der neue Stalker: Groß, intelligent und meisterhaft im Versteckspiel

Wie aus dem Bericht von Xbox Wire hervorgeht, ist das Monstrum, das am Ende des ersten Trailers zu „Resident Evil Requiem“ für einen kurzen Moment zu sehen ist, die größte Bedrohung in der Demo, in der die neue Protagonistin Grace in einer verlassenen Krankenstation unterwegs ist. Vermutungen nach könnte es sich beim neuen Albtraum-Stalker – der so groß ist, dass er nur gebückt durch Türen kommt – um eine der Krankenschwestern handeln.

Letztendlich gilt es, sich einen Weg durch die Station, die in ihrer „wiederholenden, erschreckend eintönigen Art an Hideo Kojimas PT“ erinnert, zu bahnen, ohne vom Monster erwischt zu werden. Doch die Kreatur hat im Vergleich zu seinen früheren Kollegen wohl kräftig dazu gelernt, präsentiert sich deutlich intelligenter und ähnelt „ein wenig“ dem Xenomorph aus „Alien: Isolation“.

„Es schnüffelt in der Luft, während es dich sucht, zerschmettert Deckungen, die du vorher zum Verstecken genutzt haben könntest, und kann sich in Löcher in der Decke ziehen, sodass du verängstigt bist, dass es beim Erkunden an einem völlig anderen Ort erscheinen könnte. Dahinter steckt ein Gefühl bösartiger Intelligenz.“

Der Versuch, in einen Nebenraum zu flüchten und die Tür zu schließen, „in der festen Erwartung, dass die Kreatur durchbricht“, endet schließlich damit, dass die Kreatur das Licht ausschaltet und einfach verschwindet – und so noch mehr Angst schürt. „Im Ernst?“, wird dies passend von Grace im Spiel kommentiert.

Game Director verspricht: Requiem wird Fans glücklicher machen als RE7 und Revelations

Letztendlich endet die Demo aber damit, dass Grace von der Kreatur erwischt und „zurück in die Dunkelheit gezerrt“ wird. Wie sich dieser Abschnitt letztendlich in die Vollversion einfügen wird – ob es sich womöglich um ein einzigartiges Segment handelt, ähnlich dem Haus Beneviento in „Resident Evil Village“ oder aber eine übergreifende Gameplay-Idee widerspiegelt – hat Capcom noch nicht verraten.

So oder so können sich „Resident Evil“-Fans wohl auf „Requiem“ freuen: Wie Game Director Koshi Nakanishi in einem Video (via Genki_JPN) verraten hat, soll das kommende Horror-Abenteuer die Spieler „im Vergleich zu Resident Evil 7 und Revelations am glücklichsten machen“. Und Nakanishi sollte wohl am besten wissen, wovon er spricht, da er auch schon für die beiden von ihm genannten Spiele als Game Director fungierte.

Erscheinen soll „Resident Evil Requiem“ am 27. Februar 2026 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Und wer das Horrorspiel noch vor dem Release einmal selbst ausprobieren möchte, bekommt im August die Gelegenheit dazu: Wie Capcom nämlich bereits bestätigt hat, wird „Requiem“ auf der diesjährigen Gamescom in Köln spielbar sein.

