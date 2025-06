ROG Xbox Ally (X): Handhelds ohne OLED-Bildschirm – Asus erklärt Verzicht

Microsoft bringt in Zusammenarbeit mit Asus gleich zwei Handheld-Geräte auf den Markt: ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X. Beide verzichten jedoch auf einen OLED-Bildschirm. Die Gründe dafür hat der Hersteller nun erläutert.

Nach Monaten der Gerüchte und Spekulationen enthüllte Microsoft am vergangenen Sonntag im Rahmen des Xbox Games Showcase 2025 die beiden Handhelds ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X, die in Zusammenarbeit mit Asus entstanden sind und pünktlich zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft in den Handel kommen sollen.

Im Inneren der Geräte steckt leistungsstarke Hardware, und Windows 11 dient als Basis. Das ermöglicht einen zentralen Zugriff auf Spiele aller Art – darunter Steam-Titel oder auch die PC-Versionen der PlayStation Studios-Spiele. Einziger Wermutstropfen: Beide Varianten des ROG Xbox Ally verzichten, genau wie Nintendos neue Switch 2, auf ein OLED-Display. Doch dafür gibt es einen triftigen Grund.

VRR wichtiger als OLED

In einem YouTube-Video haben Jake Kulinski und Whitson Gorldon aus dem ROG Ally-Team erläutert, dass vor allem die variable Bildwiederholrate (VRR) dafür verantwortlich war, auf ein LCD- statt OLED-Display zu setzen. „Wir haben uns OLED dieses Jahr erneut angesehen, Forschung und Entwicklung betrieben und Prototypen mit OLED erstellt“, so Gorldon.

„Allerdings ist es immer noch nicht da, wo wir es haben möchten, wenn wir Variable Refresh Rate (VRR) mit einbeziehen. Wir sind nicht bereit, auf VRR zu verzichten – das ist für mich eine klare Linie. Ich bin der Meinung, dass ein Display ohne Variable Refresh Rate im Jahr 2025 kein Gaming-Display ist.“

Zudem führte Gorldon an, dass „OLED mit VRR derzeit deutlich mehr Strom als das LCD, das wir aktuell im Ally verwenden“, verbraucht – „und es ist auch teurer“. Außerdem hob er hervor, dass man den Fokus für die ROG Xbox Ally-Geräte auch aufgrund des Feedbacks auf andere Aspekte als einen OLED-Bildschirm gelegt hat.

„Es ist sehr, sehr deutlich, dass die Leute, wenn wir uns ansehen, was sie wollen, im Moment ein paar Dinge über alles andere schätzen. Sie wünschen sich Akkulaufzeit, mehr Leistung und eine bessere Software-Erfahrung. Das sind mit Abstand die größten Rückmeldungen, die wir immer noch zu diesen Geräten bekommen, und deshalb haben wir dieses Jahr all unsere Anstrengungen in diese Bereiche gesteckt.“

Auch Nintendo verzichtete für die Switch 2 auf ein OLED-Display

Auch Nintendo hat für die Switch 2 bekanntlich auf einen OLED-Bildschirm verzichtet, lieferte Anfang April aber einen etwas anderen Grund dafür als Asus. Laut Tetsuya Sasaki, General Manager der Technology Development Division und Senior Director bei Nintendo, sei vor allem der Fortschritt der LCD-Technik für diese Entscheidung verantwortlich gewesen.

„Während der Entwicklung gab es viele Fortschritte in der LCD-Technologie“, sagte Sasaki. „Wir haben uns die Technologie angesehen, die uns jetzt zur Verfügung steht. Nach einer gründlichen Überlegung haben wir uns entschieden, bei LCD zu bleiben.“ Zudem Hob er die HDR-Unterstützung hervor, die selbst bei der OLED-Variante der ersten Switch fehlte.

Fest steht auch: Die Kombination aus VRR und OLED-Displays ist nicht immer einfach. Während VRR unschönes Screen Tearing und Stottern durch dynamische Anpassung der Bildwiederholrate verhindert, gibt es ein Hauptproblem: das sogenannte VRR-Flimmern oder Gamma-Shift. Wenn die Bildrate des Spiels stark variiert, kann es zu Helligkeitsschwankungen kommen. Dies ist besonders auffällig in dunklen Szenen, da die perfekten Schwarztöne eines OLED-Panels die Schwankungen noch stärker hervorheben.

Das dürfte ebenfalls einer der Gründe sein, warum Nintendo, Microsoft und Asus sich – zumindest vorerst – gegen die OLED-Technologie entschieden haben. Mit der Zeit könnte es jedoch zu einem Upgrade der Geräte kommen, die dann mit einem entsprechenden Bildschirm ausgestattet sind. Berichten zufolge drängt Samsung bereits auf ein OLED-Modell der Switch 2.

