Switch 2: PS4 oder Xbox Series S – Wo landet die Nintendo-Konsole leistungstechnisch? Koei Tecmo gibt Aufschluss

Nintendo machte lange Zeit in großes Geheimnis aus den genauen Details zur Hardware der Switch 2. Selbst nach der Präsentation der neuen Konsole gab das japanische Unternehmen lediglich einen allgemeinen technischen Überblick. Nackte Zahlen wurden erst Mitte Mai bekannt.

Zuvor sprach Nvidia, Chip-Hersteller der Konsole, von der „zehnfachen Grafikleistung“, während CEO Jen-Hsun Huang die Switch 2 zuletzt sogar als „technisches Wunderwerk“ pries. Doch wie lässt sich das System im Vergleich mit anderen Konsolen einordnen? Dazu lieferte jetzt Takuto Edagawa von Koei Tecmo eine Antwort.

Entwickler von Koei Tecmo ordnet „reine Rechenleistung“ der Switch 2 ein

Edagawa arbeitet aktuell als Produzent an „Wild Hearts S“, einer Switch 2-Version des kooperativen Monsterjagdtitels. Das Spiel erschien ursprünglich im Februar 2023 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC und findet nun am 25. Juli 2025 seinen Weg auch auf die neue Nintendo-Konsole.

In einem Interview mit Wccftech wurde Edagawa kürzlich zur Switch 2 und ihrer „reinen Rechenleistung“ befragt. Konkret ging es darum, ob die Hardware-Power näher an der PS4 oder der Xbox Series S liegt. Seine Antwort: „Es gibt viele Merkmale, wenn es um die reine Rechenleistung geht, daher ist es schwierig zu verallgemeinern, aber ich denke, man kann sie als näher an der Series S betrachten.“

Keine schlechte Einschätzung, wenn man bedenkt, dass die Technik-Experten von Digital Foundry die Leistung der Switch 2 vor rund zwei Monaten noch auf dem Niveau einer PS4 sahen. Die gute Nachricht dabei ist, dass Edagawas Aussage darauf hindeutet, dass die neue Nintendo-Konsole den Großteil der Third-Party-Titel darstellen können sollte. Schließlich fordert Microsoft, dass jedes Spiel, das für die Xbox Series X erscheint, auch auf der Series S spielbar sein muss.

Auch andere Drittentwickler loben die Switch 2

Im weiteren Verlauf des Interviews lobte Edagawa außerdem auch die einfache Entwicklung für die Switch 2: Trotz „der Einführung einer brandneuen Hardware“ würde es sich „um eine recht entwicklerfreundliche Umgebung“ handeln – vor allem, wenn man schon Erfahrung mit der ersten Switch gesammelt hat.

In den vergangenen Wochen äußerten sich aber noch weitere Entwickler äußerst positiv zur Switch 2 und der Hardwareleistung. So zeigten sich die Studios hinter „Civilization 7“ und auch „Hogwarts Legacy“ laut eigenen Aussagen „extrem glücklich“ mit der Performance der Konsole.

Auch das polnische Entwicklerstudio CD Projekt RED lobte die neue Nintendo-Konsole und versprach, dass die pünktlich zum Launch erschienene Ultimate Edition von „Cyberpunk 2077“ die „beste Handheld-Version des Spiels“ sei. Ähnliches gilt auch für den kommenden Loot-Shooter „Borderlands 4“: Gearbox geriet bereits ins Schwärmen und titulierte die Switch 2 als „sehr leistungsstark“ – zudem sei sie die „perfekte Plattform“ für ihr neuestes Spiel.

Erhältlich ist die Switch 2 seit dem 5. Juni 2025 für 469,99 Euro. Für 509,99 Euro wird außerdem ein Bundle mit „Mario Kart World“ angeboten. Aktuell ist es jedoch schwierig, ein Exemplar der Konsole zu bekommen, da die Bestände vielerorts restlos ausverkauft sind. Ein großer Erfolg für Nintendo: Wie heute bekannt wurde, konnte das japanische Unternehmen innerhalb von nur vier Tagen über 3,5 Millionen Verkäufe verzeichnen – ein neuer Rekord.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren