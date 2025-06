TES 4 Oblivion Remastered: Erstes Update für die Neuauflage verfügbar – Patch 1.511 für PS5 behebt Abstürze und Fehler

Am 22. April 2025 veröffentlichte Bethesda mit „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ eine Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers aus dem Jahr 2006. Entwickler Virtuos ließ die Welt von Cyrodiil mithilfe der Unreal Engine 5 in neuem Glanz erstrahlen und modernisierte das Gameplay mit einigen Verbesserungen.

Die Spielerzahlen gingen zum Start durch die Decke, doch der Spielspaß wurde vor allem durch Performance-Probleme getrübt. Eine Analyse von Digital Foundry ergab, dass die Performance sogar immer schlechter wurde, je länger das Spiel lief. Und nachdem die Fans wochenlang auf ein Update warten mussten, kündigte Bethesda in der vergangenen Woche die erste Aktualisierung für „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ an.

Und wie versprochen, steht ab sofort das erste Update 1.1 zum Download bereit. Auf der PS5 und Xbox Series X/S trägt der Patch die Versionsnummer 1.511 und wiegt stolze 13,2 Gigabyte. Allerdings fokussiert sich die Aktualisierung lediglich auf die Fehlerbehebung, sodass es zu weniger Abstürzen und einem reibungslosen Spielverlauf kommt.

Unter anderem sollte es jetzt nicht mehr beim Schnellreisen, in Höhlen, beim Wechseln zwischen Qualitäts- und Leistungsmodi, beim Speichern von Gegenständen in Truhen und beim Erstellen mehrerer Tränke zu Abstürzen kommen. Außerdem mehrere kaputte Quest-Verläufe und UI-Elemente korrigiert. Einen Überblick über alle Fehlerbehebungen liefert das Changelog.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered – Update 1.511 Changelog

Allgemein

Konsolenbefehle für das Ein- und Ausblenden des HUD (ToggleHudVisibility und ShowHud) aktiviert

Benutzeroberfläche (UI):

Fehler behoben, bei dem Text beim Installieren des Deluxe-Upgrades fehlte

Fehler behoben, bei dem die Schaltfläche „Überspringen“ während des Intros nicht korrekt angezeigt wurde

Fehler behoben, bei dem die Startwerte der Rasse „Rothwardone“ vertauscht waren

Fehler behoben, bei dem die lokale Karte in Innenräumen nicht automatisch angezeigt wurde

Fehler behoben, bei dem verzauberte Gegenstände mit einem Controller nicht benannt werden konnten

Probleme mit der Interpunktion in der chinesischen Übersetzung behoben

Lokalisierte Textkorrekturen

Fehler behoben, bei dem Interaktionen mit Daedra-Schreinen keine Untertitel anzeigten

Abstürze

Absturz beim Laden nach Schnellreise nach Vilverin behoben

Absturz beim Erkunden der Crayfish-Höhle behoben

Absturz beim Kampf gegen verkümmerte Scamps behoben

Absturz beim Bezahlen der Strafe nach einem Diebstahl in der Burg Bravil behoben

Absturz beim Laden von Schnell-Speicherständen behoben

Absturz beim Laden nach Schnellreise zum Mortal Camp behoben

Absturz beim Laden eines Speicherstands in Quill-Weaves Haus behoben

Absturz beim schnellen Wechseln zwischen Qualitäts- und Performance-Modus behoben

Absturz beim Lagern von Gegenständen in einer Truhe im Frostfels-Gipfel behoben

Absturz beim gleichzeitigen Erstellen mehrerer Tränke mit gestohlenen Zutaten behoben

Diverse CPU-Abstürze behoben

Gameplay

Animationsprobleme des Spielers beim Besteigen von Pferden behoben

Fehler behoben, bei dem die Arme von Großkanzler Ocato sich nicht animierten

Fehler behoben, bei dem die Animationen von Shambles beim Angriff hängen blieben

Fehler behoben, bei dem der Stab von Sheogorath Feinde nicht einfror

Fehler behoben, bei dem Kapitän Dugal nicht spawnen konnte

Fehler behoben, bei dem Lichtzauber keine visuellen Effekte (VFX) zeigten

Fehler behoben, bei dem Kartenmarkierungen auf einem sekundären Monitor verschoben waren

Fehler behoben, bei dem die lokale Karte beim Öffnen leer war

Fehler behoben, bei dem die Sprachausgabe des Peryite-Schreins abgeschnitten wurde

Fehler behoben, bei dem die Ego-Kamera über dem Kopf des Spielers platziert war

Fehler behoben, bei dem Chamäleon-VFX am Spieler kleben blieben

Fehler behoben, bei dem die Hauttexturen des Spielers bei einer Krankheit nicht übereinstimmten

System

Fehler behoben, bei dem die Spielereinstellungen beim Aktualisieren der Einstellungen zurückgesetzt wurden

Fehler behoben, bei dem XCloud Einstellungen vom PC auf die XBOX spiegelte

Fehler behoben, die zu endlosen Ladebildschirmen führten

Fehler behoben, der zu Einfrierungen beim Drücken von Alt+Tab führte

Fehler behoben, bei dem automatisches Speichern eine neue Gruppe von Speicherständen erstellte

Fehler behoben, bei dem alte Speicherdateien umbenannt wurden, wenn der Charakter beim Ausgang aus der Kanalisation umbenannt wurde

Fehler behoben, bei dem kleine Bildschirmauflösungen im Fenstermodus nicht korrekt angezeigt wurden

Quests

Die Schlacht um Kvatch – Fehler behoben, bei dem Savlian nach dem Kampf im Schlosshof stecken blieb

Ein Messer in der Dunkelheit – Fehler behoben, bei dem Vincente Valtieri seine Haare verlor

Die Diebesgilde finden – Fehler behoben, bei dem NPCs nicht erschienen

Der Versunkene – Fehler behoben, bei dem eine Tagebuchseite unter einer Schale versteckt war

Die Elfenmaid – Absturz behoben, wenn Hieronymus Lex versucht, Llathasas Büste aus dem Schrank in Myvryna Aranos Haus zu nehmen

Was die technische Leistung und die vorhandenen Performance-Probleme des Spiels betrifft, schafft das erste Update für „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ allerdings keine Abhilfe. Allerdings hat Bethesda bereits bestätigt, dass sich ein zweiter Patch in Arbeit befindet, der sich vor allem auf den technischen Aspekt konzentrieren soll. Bleibt zu hoffen, dass die Spieler nicht erneut so lange darauf warten müssen.

Doch trotz der technischen Unzulänglichkeiten ist es Bethesda gelungen, einen beeindruckenden Erfolg zu zielen. Zwar hat der Publisher noch keine offiziellen Verkaufszahlen bekannt gegeben, doch dem Marktforschungsunternehmen Alinea zufolge konnte sich „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ allein via Steam bereits über zwei Millionen Mal verkaufen.

Für die Konsolenfassungen des neu aufgelegten Rollenspiels nannten die Analysten jedoch keine konkreten Verkaufszahlen. Doch Anfang Mai deutete Circana-Analyst Mat Piscatella an, dass die Entscheidung, das Spiel direkt zum Start im Game Pass anzubieten, dem kommerziellen Erfolg – zumindest in den USA – wohl nicht geschadet hat. Dort legte der Titel einen beachtlichen Start hin und entwickelte sich innerhalb nur einer Woche zum drittmeistverkauften Spiel in den USA.

Weitere Meldungen zu The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren