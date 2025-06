The Last of Us Staffel 3: Druckmann bestätigt – dieser Charakter steht im Mittelpunkt

The Last of Us Staffel 3:

Nach dem Ende der zweiten Staffel von "The Last of Us" konzentrieren sich die Verantwortlichen nun auf die nächste Season. Neil Druckmann bestätigte nun, dass ein anderer Charakter darin die Hauptrolle übernimmt.

In der im Mai ausgestrahlten zweiten Staffel der TV-Adaption von „The Last of Us“ konnten die Zuschauer einem Teil Fortführung der Geschichte um Joel und Ellie beiwohnen. Allerdings wurde dabei nicht die gesamte Erzählung von „The Last of Us Part 2“ in eine Staffel gepackt. Eine weitere Staffel soll folgen und dabei einen anderen Charakter in den Fokus rücken.

Dies gab im letzten Monat schon die Schauspielerin Catherine O’Hara an, die in „The Last of Us“ die Therapeutin Gail verkörpert. Nun bestätigte auch der Co-Showrunner der Serie, Neil Druckmann von Naughty Dog, welche Figur in den kommenden Folgen in den Mittelpunkt tritt.

Zuschauer werden mehr von Abby sehen

Während eines Emmy-Panels sprach Neil Druckmann über die Freiheiten, die das TV-Netzwerk HBO dem Team gewährt, um die Videospielgeschichte im Fernsehen zum Leben zu erwecken. Dabei gab er auch an, dass der Fokus in der dritten Staffel von Bella Ramseys Ellie zu Kaitlyn Devers Abby wandern soll.

„Ich denke, es war gut, sich auf diese Reise zu begeben, um bei HBO zu landen und damit an einem Ort zu sein, der sich an diese kontroversen Entscheidungen anlehnte, denke ich“, so Druckmann bei dem Panel. „Aber die Entscheidungen waren genau das, was die Geschichte erforderte. Selbst jetzt kann ich es nicht glauben, dass sie uns die Serie auf diese Weise strukturieren ließen. Das heißt, wir haben gerade die zweite Staffel beendet, und in der dritten Staffel wird – Spoiler-Alarm – Kaitlyn die Hauptrolle spielen.“

Damit deutete Druckmann die Tatsache an, dass nicht der gesamte Inhalt von „The Last of Us Part 2“ in einer Staffel abgehandelt wurde. Die letzte Season endete mit einem Cliffhanger, nachdem Ellie und Abby aufeinandertreffen.

Showrunner sprechen schon von vierter Staffel

Allerdings scheinen sich die Showrunner selbst noch nicht sicher zu sein, ob die Geschichte des zweiten Spiels überhaupt mit der dritten Staffel abgeschlossen werden könne. In einem Interview gab der zweite Verantwortliche, Craig Mazin, an, dass es „keine Möglichkeit“ gebe, die Erzählung in der dritten Staffel abzuschließen.

Er hoffe, dass man die Sache gut mache und zu einer vierten Staffel zurückkommen könne, um die Geschichte zu beenden. Dies sei das wahrscheinlichste Ergebnis.

In den USA sahen das Finale der zweiten Staffel von „The Last of Us“ bei seiner Premiere rund 3,7 Millionen Zuschauer. Im Vergleich dazu erlebten noch rund 8,2 Millionen Zuschauer das Ende der ersten Staffel der Serie mit. Dies ist ein Rückgang von satten 55 Prozent. Laut dem Sender HBO sei für die niedrigen Quoten unter anderem der Ausstrahlungstermin verantwortlich.

