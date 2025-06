Deutsche Charts: Wie schlagen sich Nightreign & Doom? Die erfolgreichsten Spiele im Mai 2025

In dieser Woche veröffentlichte Game, der Verband der deutschen Gamesbranche, die deutschen Software-Charts aus dem Mai 2025. Den Spitzenplatz sicherte sich im vergangenen Monat ein Neueinsteiger.

Auf Basis der Erhebungen von Games Sales Data (GSD) veröffentlicht Game, der Verband der deutschen Games-Branche, monatlich die Software-Charts für Deutschland.

Ab sofort liegen die Charts für Mai 2025 vor – und erneut gelingt es den Entwicklern von FromSoftware, sich mit einem frisch veröffentlichten Titel die Spitze der Charts zu sichern. Dieses Mal mit dem kooperativen Roguelike-Abenteuer „Elden Ring: Nightreign“, das Ende Mai für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erschien.

Der nächste Neueinsteiger findet sich auf dem vierten Platz der Charts wieder: Codemasters‘ Rennspiel „EA Sports F1 25“.

Doom-Slayer feiert trotz Game Pass einen erfolgreichen Start

Und noch einem dritten neuen Titel gelang der Sprung unter die Top 10. Die Rede ist vom düsteren Shooter „Doom: The Dark Ages“, der auf dem achten Platz in die deutschen Software-Charts einstieg. Hier muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Entstehungsgeschichte des legendären Doom-Slayers pünktlich zum Launch in den PC Game Pass und den Xbox Game Pass Ultimate aufgenommen wurde.

Dies dürfte auch hierzulande Einfluss auf die Verkaufszahlen von „Doom: The Dark Ages“ genommen haben. Die restlichen Charts setzen sich ein weiteres Mal aus diversen alten Bekannten und Stammgästen der vergangenen Monate zusammen.

Während EAs Kick „EA Sports FC 25“ im vergangenen Monat den zweiten Platz der deutschen Software-Charts belegte, gewann Rockstar Games‘ Open-World-Dauerbrenner „GTA 5“ drei Plätze hinzu und sicherte sich den dritten Platz. Für das Remaster von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“, dem Spitzenreiter aus dem Vormonat, reichte es im Mai nur noch für Platz fünf.

Nachfolgend die Übersicht über die erfolgreichsten Spiele des vergangenen Monats.

Deutsche Software-Charts im Mai 2025

Elden Ring: Nightreign EA Sports FC 25 GTA 5 EA Sports F1 25 The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered Red Dead Redemption 2 Star Wars Battlefront 2 Doom: The Dark Ages Star Wars Jedi: Survivor Split Fiction Call of Duty: Black Ops 6 It Takes Two Assassin’s Creed: Shadows The Last of Us: Part 2 Remastered Lego Star Wars: Die Skywalker Saga Tom Clancy’s The Division 2 Hogwarts Legacy Battlefield 1 Minecraft V Rising

