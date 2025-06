FBC Firebreak: Performance auf PS5 und PS5 Pro enthüllt – Roadmap verspricht jede Menge Gratis-Inhalte

In der kommenden Woche erscheint mit „FBC: Firebreak“ das neueste Spiel von Remedy Entertainment. Das finnische Studio ist normalerweise für storylastige Einzelspieler-Erfahrungen bekannt und brachte uns zuletzt „Alan Wake 2“. Mit „FBC: Firebreak“ wagen sich die Entwickler jedoch in neues Terrain und liefern erstmals einen kooperativen Multiplayer-Shooter ab.

Doch keine Angst: Wie die Entwickler bereits versichert haben, wird das Spiel nicht dem „räuberischen“ Live-Service-Trend folgen. Stattdessen soll die Zeit der Spieler wertgeschätzt werden und der Spaß im Vordergrund stehen. Jetzt wurde bestätigt, wie die Performance von „FBC: Firebreak“ auf der PS5 und PS5 Pro ausfällt. Zudem liefert die Roadmap für 2025 einen ersten Vorgeschmack auf die kommenden Inhalte.

Remedy verrät technische Details zur PS5- und PS5 Pro-Version

Im Gespräch mit dem offiziellen PlayStation Blog enthüllte Game Director und Lead Writer Mike Kayatta nicht nur, dass unter anderem der „PowerWash Simulator“ und „Overcooked“ als Inspiration für „FBC: Firebreak“ dienten. Communications Director Thomas Puha verriet auch neue Informationen zu den technischen Details.

Demnach wird der Koop-Shooter sowohl auf der PS5 als auch auf der PS5 Pro mit 60 Bildern pro Sekunde dargestellt. Auf der Standardkonsole streben die Entwickler mit FSR2 eine Ausgabeauflösung von 2560 x 1440 (1440p) an, während auf der PS5 Pro mit PSSR eine Auflösung von 3840 x 2160 (4K) erreicht werden soll.

Außerdem wird „FBC: Firebreak“ auch 3D-Audio und die Funktionen des DualSense-Controllers unterstützen. Wie Puha erklärte, befinden sich einige der Features „noch in der Entwicklung, aber wir möchten haptisches Feedback auf ähnliche Weise wie in unseren vorherigen Titeln wie Control und Alan Wake 2 nutzen. Beispielsweise möchten wir die Waffen mithilfe der adaptiven Trigger so differenzieren, dass sie sich jeweils einzigartig anfühlen“.

Da es sich bei „FBC: Firebreak“ um einen Multiplayer-Titel handelt, wollen die Spieler natürlich auch auf lange Sicht bei Laune gehalten werden. Dementsprechend plant Remedy einen umfangreichen Post-Launch-Support. Was zu erwarten ist, wurde jetzt anhand einer Roadmap für das Jahr 2025 enthüllt. Das Beste: Der Großteil der Inhalte wird völlig kostenlos verfügbar sein.

Das erste große Update wird im diesjährigen Herbst erscheinen und bringt einen neuen Job mit dem Codenamen „Outbreak“ mit sich. Außerdem wird der Forschungssektor als neuer Standort ergänzt, während neue Gameplay-Systeme und Gegner ebenfalls ihren Weg ins Spiel finden werden. Neue, freischaltbare Belohnungen warten ebenfalls auf die Spieler.

Gegen Echtgeld gibt es hingegen eine Premium-Requisition – vergleichbar mit den Kriegsanleihen in „Helldivers 2“ – die neue und einzigartige Rüstungssets, Sprays, Skins und Stimmpakete verspricht.

Weiter geht es im Herbst mit dem nächsten umfangreichen Update: Auch hier wird es einen neuen Job mit dem Codenamen „Blackout“ geben, einen neuen Standard sowie erneut frische Gegner und Ausrüstungen. Dazu kommen kostenlos verfügbare Belohnungen und eine weitere Premium-Requisition.

Erscheinen wird „FBC: Firebreak“ am 17. Juni 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Preislich werden für die Standard Edition 39,99 Euro fällig. Alternativ ist eine Deluxe Edition mit zahlreichen Extras für 49,99 Euro erhältlich. Abonnenten von PS Plus Extra und Premium oder dem Game Pass erhalten kostenlosen Zugriff.

