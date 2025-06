Konami Press Start-Showcase: Metal Gear Solid Delta, Silent Hill f und mehr – Heute um 15 Uhr hier im Livestream

Nachdem es in der vergangenen Woche bereits etliche Livestreams und Showcases zu sehen gab, darunter auch eine neue Ausgabe von Sonys State of Play, das Summer Game Fest 2025 und Microsofts großes Xbox Games Showcase, kündigte der japanische Publisher und Entwickler Konami vor wenigen Tagen ein eigenes Event an.

Und damit ihr es nicht verpasst, kommt hier nochmal eine Erinnerung: Unter dem Titel Press Start findet die Präsentation von Konami nämlich schon am heutigen Donnerstagnachmittag um 15 Uhr unserer Zeit statt. Die Show soll rund 37 Minuten andauern und vor allem „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ und „Silent Hill f“ in den Fokus rücken.

Verfolger könnt ihr das Press Start-Showcase von Konami wie gewohnt via YouTube und damit ihr nicht lange suchen müsst, haben wir den passenden Stream nachfolgend für euch eingebettet. Natürlich könnt ihr euch den Stream auch entspannt im Re-Live anschauen – oder lest die wichtigsten Neuigkeiten im Nachgang einfach bei uns auf PLAY3.DE nach.

Was präsentiert Konami im Press Start-Livestream?

Wie eingangs bereits erwähnt, werden vor allem die beiden kommenden Titel „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ und „Silent Hill f“ im Mittelpunkt des Events stehen. Konami versprach bereits im Vorfeld detaillierte Einblicke von den „kreativen Köpfen“, die hinter den jeweiligen Franchises stehen. Obendrein wurden „exklusive Inhalte“ und „mehr“ in Aussicht gestellt. Dabei lässt vor allem das Wort „mehr“ aufhorchen: Womöglich könnten während der Show auch noch weitere Spiele gezeigt werden.

„Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ hat auch erst vergangene Woche im Rahmen der State of Play einen neuen Gameplay-Trailer spendiert bekommen, der weitere Einblicke in die Neuauflage des Stealth-Action-Klassikers gewährt, der bereits am 28. August 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen soll.

Und auch „Silent Hill f“ zeigte sich auf dem Sony-Event in einem brandneuen Trailer: Dabei gab es nicht nur erstmals Gameplay-Ausschnitte aus dem vielversprechenden Horrortitel zu sehen, sondern auch der finale Release-Termin wurde bestätigt. Demnach wird „Silent Hill f“ am 25. September 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht.

Weitere Neuigkeiten zu Metal Gear: Production Hotline 03 am morgigen Freitag

Darüber hinaus veranstaltet Konami am morgigen Freitag, dem 13. Juni 2025, gleich ein weiteres Event: Production Hotline 03 steht jedoch ganz im Zeichen des „Metal Gear“-Franchise und verspricht „die neuesten Informationen zur Metal-Gear-Reihe, die von den Machern selbst bereitgestellt werden“. Start des Streams wird um 13 Uhr unserer Zeit sein.

Was genau Koanami präsentieren wird, ist allerdings nicht bekannt. Vermutlich könnte „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ erneut ein Thema sein, da sich die Veranstaltung jedoch um das gesamte „Metal Gear“-Franchise dreht, ist noch mit weiteren Spielen zu rechnen. Möglicherweise könnte die „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2“ angekündigt werden, auf die Fans bereits seit einiger Zeit warten.

Zuletzt vertrösteten die Entwickler die Spieler im September des vergangenen Jahres und erklärten, dass die „Master Collection Vol. 2“ noch Zeit benötige – auch, um einen holprigen Launch wie im Falle der ersten Sammlung zu vermeiden. Welche Spiele enthalten sind, ist noch nicht bekannt. Gerüchten zufolge könnte es sich aber um „Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots“, „Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain“ und „Metal Gear Solid: Peace Walker“ handeln.

