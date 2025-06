MindsEye: Droht das Cyberpunk 2077-Desaster? PlayStation reagiert mit ungewöhnlichem Schritt

Zum Leidwesen der Spieler hat der in dieser Woche veröffentlichte Action-Titel "MindsEye" mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Wie Nutzer berichten, wird die Situation derzeit auch von Sony Interactive Entertainment untersucht – was möglicherweise zu einem drastischen Schritt seitens PlayStation führen könnte.

In dieser Woche erschien der von Build a Rocket Boy entwickelte Action-Titel „MindsEye“ für den PC und die Konsolen. Schnell zeichnete sich ab, dass das Projekt noch etwas mehr Zeit für den finalen Feinschliff benötigt hätte.

So klagten die Spieler in den vergangenen Tagen über zahlreiche technische Probleme und Bugs, die dem Spielspaß schnell einen Strich durch die Rechnung machten. Auch wenn sich die Entwickler umgehend zu Wort meldeten und Besserung versprachen, fühlten sich viele Spieler an den katastrophalen Launch von „Cyberpunk 2077“ erinnert, das auf der PS4 und Xbox One ebenfalls unter erheblichen Problemen litt.

Doch nicht nur die Bugs und Performance-Probleme von „MindsEye“ lassen unschöne Erinnerungen an den Start von „Cyberpunk 2077“ aufkommen. In den vergangenen Stunden kam noch eine weitere Parallele hinzu.

PlayStation räumt Möglichkeit der Rückerstattung ein

Schon kurz nach dem Release berichteten einige Spieler, dass sie sich aufgrund der zahlreichen Probleme dazu entschieden hätten, eine Rückerstattung zu beantragen. Während Rückerstattungen auf Steam oder im Xbox Store in der Regel problemlos möglich sind, sofern ein Spiel nicht länger als zwei Stunden gespielt wurde, gelten bei PlayStation traditionell strengere Richtlinien.

Sobald ein Titel heruntergeladen und gestartet wurde, ist eine Rückerstattung in der Regel ausgeschlossen. Eine prominente Ausnahme bildete seinerzeit „Cyberpunk 2077“. Aufgrund des schlechten technischen Zustands der PS4-Version erstattete PlayStation allen Käufern, die eine Rückerstattung beantragten, umgehend den Kaufpreis.

Wie Betroffene nun berichten, läuft es bei „MindsEye“ aktuell ähnlich. Ein Nutzer beschrieb den Vorgang folgendermaßen: „Der PlayStation-Support hat das Spiel ohne Probleme zurückerstattet und sagte, sie seien sich des Zustands dieses Spiels bewusst und untersuchen die Situation.“

Von ähnlichen Aussagen berichteten damals auch zahlreiche Käufer im Zusammenhang mit der Rückerstattung von „Cyberpunk 2077“.

Wie geht es mit MindsEye weiter?

Kurze Zeit später entschied sich Sony Interactive Entertainment sogar dazu, „Cyberpunk 2077“ aufgrund der massiven technischen Mängel für mehrere Monate aus dem PlayStation Store zu entfernen und den Verkauf zu stoppen. Ob es im Fall von „MindsEye“ zu einem vergleichbaren Schritt kommt, bleibt allerdings abzuwarten.

Schließlich kündigte das Studio umgehend ein weiteres Update an, das Fehler beheben und die Performance von „MindsEye“ optimieren soll. Auf welche Verbesserungen sich die Spieler im Detail freuen dürfen, ließ das Studio aber offen.

„MindsEye“ ist für PC, PS5 und Xbox Series X/S erhältlich.

