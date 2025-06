Ratchet & Clank Rift Apart: Minispiel freischalten – Entwickler enthüllt zuvor unentdecktes Easter-Egg

Ratchet & Clank Rift Apart:

“Ratchet & Clank: Rift Apart" hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Dennoch wurden nicht alle Easter-Eggs entdeckt. Ein Entwickler hilft nach und zeigt euch den Weg.

Ein scheinbar unauffälliger Bereich in “Ratchet & Clank: Rift Apart” hat sich als Schauplatz für ein jahrelang unentdecktes Ester-Egg entpuppt. Mit einer präzisen Abfolge von Schüssen auf Hinweisschilder kann ein Minispiel freigeschaltet werden, wie der Senior Designer Grant Parker jüngst bekannt gab.

Im Rahmen des vierjährigen Jubiläums von “Ratchet & Clank: Rift Apart” gewährte Insomniac Games auf dem offiziellen Twitch-Kanal einen besonderen Einblick in die Entwicklung des Spiels. Inbegriffen war die Präsentation des genannten Easter-Eggs, wie TheGamer berichtet. Der Clip wurde im Anschluss auch auf der offiziellen X-Seite des Studios veröffentlicht.

Aktivierung über geheime Schussreihenfolge

Das betreffende Minispiel ist in der Spielwelt von “Ratchet & Clank: Rift Apart” nicht offensichtlich zugänglich. Es befindet sich in der Nähe von Zurkie’s, einem oft besuchten Bereich im Spiel. Dort gibt es eine Energiebarriere, die beim Betreten sämtliche Waffen deaktiviert. An der Außenseite dieser Barriere befinden sich zwei Hinweisschilder. Sie sind der Schlüssel zur Aktivierung des Easter-Eggs.

Laut Parker müssen Spieler folgende Schritte durchführen, um das Minispiel zu aktivieren:

5 Schüsse auf das linke Schild

4 Schüsse auf das rechte Schild

anschließend 13 weitere Schüsse auf das linke Schild

Diese Reihenfolge muss exakt eingehalten werden. Da es weder visuelle noch akustische Rückmeldungen gibt, ist es recht unwahrscheinlich, dass jemals ein Spieler die Sequenz durchführt und den Effekt bemerkt hat. Auch nach erfolgreicher Aktivierung erfolgt zunächst keinerlei Mitteilung oder Belohnung.

Wurde die Sequenz in “Ratchet & Clank: Rift Apart” jedoch korrekt ausgeführt, verändert sich ein Objekt innerhalb von Zurkie’s: Ein mechanischer Bulle, der zuvor nur unnützer Teil der Szenerie war, wird interaktiv. Spieler können auf diesem reiten und sich in einem kleinen Balance-Minispiel versuchen. Das Ziel besteht darin, möglichst lange oben zu bleiben.

Laut Parker handelt es sich dabei um einen nicht finalisierten Prototypen, der ursprünglich für interne Testzwecke entwickelt wurde. Das Minispiel sei für ihn selbst im Code versteckt worden. Nach vier Jahren habe er sich nun entschieden, das Ganze öffentlich zu machen.

Allerdings ändert das Easter-Egg nichts am Spielverlauf: Das Minispiel ist optional, bietet keinen Fortschritt oder Belohnung und ist nicht Teil der Hauptmissionen.

Weitere Artikel zum Thema:

Parker wies im Stream darauf hin, dass noch weitere Inhalte dieser Art in “Ratchet & Clank: Rift Apart” existieren könnten. Beispiele aus anderen Titeln zeigen, dass solche Elemente teilweise Jahre später entdeckt werden – wenn überhaupt. „Ratchet & Clank: Rift Apart“ verweilst seit 2021 auf dem Markt. Bei Amazon bezahlen Interessenten momentan weniger als 40 Euro.



Weitere Meldungen zu Ratchet & Clank: Rift Apart.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren