Resonance A Plague Tale Legacy: Neue Artworks gewähren Einblicke ins Prequel

Asobo Studio hat mit „Resonance: A Plague Tale Legacy“ ein Prequel zur bekannten „A Plague Tale“-Reihe angekündigt, das die Vorgeschichte von Plünderin Sophia beleuchtet. Kürzlich veröffentlichte Artworks bieten nun einen weiteren Einblick in das kommende Abenteuer.

Vergangenen Sonntag präsentierten Publisher Focus Entertainment und Entwickler Asobo im Rahmen des Xbox Games Showcase mit „Resonance: A Plaque Tale“ den neuesten Teil der erfolgreichen „A Plaque Tale“-Reihe, nachdem das letzte Spiel mit dem Titel „Requiem“ bereits 2022 veröffentlicht wurde.

Wie der Name allerdings schon vermuten lässt, handelt es sich nicht um den nächsten Hauptteil der Reihe, der die Geschichte von Amicia nach dem tragischen Ende von „Requiem“ fortsetzt. Stattdessen positioniert sich „Resonance: A Plague Tale Legacy“ als Prequel und erzählt 15 Jahre vor den Ereignissen aus „Requiem“ die Ursprungsgeschichte von Sophia.

Erste Eindrücke vom Prequel: Neue Artworks geben Einblicke

Nachdem im Zuge der Ankündigung bislang nur ein erster Reveal-Trailer zu „Resonance: A Plague Tale Legacy“ gezeigt wurde, haben die Verantwortlichen über den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) nun drei neue Artworks zum Spiel veröffentlicht, die einen Eindruck davon vermitteln, was die Spieler vom kommenden Abenteuer erwarten können.

„Scheinbar seid ihr gespannt auf Resonance: A Plague Tale Legacy und wollt mehr sehen? Hier sind 3 wunderschöne Artworks von Damien Papet (Artstation), Tom Hisbergue und Matteo Tavecchio. Seid nicht schüchtern, zoomt rein, um die Details zu sehen!“, heißt es in der Nachricht der Entwickler.

Zu sehen gibt es unter anderem eine Kampfarena und wie Protagonistin Sophia in einem Grab oder Tempel unterwegs ist, dessen Wände, Türen und Säulen mit Totenschädeln gesäumt sind. Außerdem wird gezeigt, wie die junge Plünderin eine Art Drehschalter aktiviert – vermutlich um einen Mechanismus zu aktivieren oder ein Rätsel zu lösen.

Sophias eigene Geschichte: Mehr Action und ein Blick in die Vergangenheit

Sophia tauchte erstmals in „A Plague Tale: Requiem“ auf: Unter dem Namen Meeresskorpion präsentierte sie sich als Schiffskapitänin und Schmugglerin und half den beiden Geschwistern Amicia und Hugo bei ihrer Reise zur Insel La Cuna. Sie nahm die beiden unter ihre Fittiche und entpuppte sich im Laufe des Abenteuers als wichtige Verbündete.

Nun wird „Resonance: A Plague Tale Legacy“ von Sophias Reise zur Insel des Minotaurus erzählen, wo tödliche Prüfungen, tückische Pfade und Rätsel warten, während sie versucht, die Geheimnisse ihrer Vergangenheit zu lüften. Die Handlung wechselt dabei zwischen dem Mittelalter und der antiken minoischen Zeit.

„Wir wollten die Welt von A Plague Tale erweitern und mit Sophia, einem Charakter, der uns sehr am Herzen liegt, erkunden – allerdings in einem deutlich actionreicheren Erlebnis“, sagte David Dedeine, Chief Creative Officer von Entwickler Asobo. „Dieser frische Ansatz bringt intuitive und lohnende Kämpfe mit sich, ebenso wie eine völlig neue Manifestation der Macula, des uralten Bösen.“

John Bert, Managing Director bei Focus Entertainment Publishing, ergänzte: „Die Erweiterung der Welt von A Plague Tale mit Sophia, einer Figur, die uns seit Requiem am Herzen liegt, ist spannend, und wir können es kaum erwarten zu hören, was unsere Fans denken! Die Mischung aus Mythos und Kampf in diesem neuen Werk verspricht eine großartige Gelegenheit für alle, sich auf ein neues Abenteuer einzulassen.“

Erscheinen soll „Resonance: A Plague Tale Legacy“ im nächsten Jahr für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Außerdem wird das Action-Abenteuer ab dem ersten Tag auch über den Game Pass verfügbar sein.

Weitere Meldungen zu Resonance: A Plague Tale Legacy.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren