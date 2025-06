Silent Hill: Remake bestätigt – Bloober Team entwickelt für Konami eine Neuauflage des ersten Teils

Im Oktober 2024 wurde das Remake von „Silent Hill 2“ veröffentlicht, das von Bloober Team („Layers of Fear“, „The Medium“) entwickelt wurde und sich als echter Erfolg herausstellte. Bis Januar 2025 wurden über zwei Millionen Exemplare des neu aufgelegten Survival-Horrors verkauft und bescherte Konami damit ein Rekord-Quartal.

Im Februar verkündeten Konami und Bloober schließlich in einer offiziellen Mitteilung, dass ein neuer Deal für ein weiteres gemeinsames Projekt abgeschlossen wurde. Und im Rahmen des heutigen Press Start-Events enthüllte das japanische Unternehmen, worum es sich dabei handelt: Bloober entwickelt ein Remake des ersten „Silent Hill“, das 1999 für die PlayStation erschien.

Es geht zurück nach Silent Hill

Die Bestätigung erfolgte durch ein kurzes Video, das während des Showcases gezeigt wurde. Es präsentiert das Logo des Spiels zusammen mit den Logos von Konami und Bloober. Dazu sind die Worte „in Entwicklung“ zu sehen, während im Hintergrund das Intro-Theme von „Silent Hill“ zu hören ist. Das Video ist mittlerweile auch auf dem offiziellen X-Account von Konami verfügbar.

Weitere Details wurden noch nicht bekannt gegeben. Es steht lediglich fest, dass sich die Neuauflage in Entwicklung befindet. Wann mit ersten handfesten Details oder Bildmaterial zu rechnen ist, lässt sich derzeit ebenfalls nicht sagen. Auch ein möglicher Releasezeitraum wurde nicht genannt, aber da noch nichts vom Spiel gezeigt wurde, lässt die Veröffentlichung vermutlich noch etwas auf sich warten.

„Silent Hill“, das bis heute als Meilenstein des Horrorgenres gilt, erzählt die Geschichte des verwitweten Schriftstellers Harry Mason, der mit seiner Adopivtochter Cheryl einen Urlaub in der titelgebenden Stadt plant. Allerdings kommt es zu einem Autounfall, Cheryl verschwindet und Harry begibt sich auf die Suche. Das Spiel erzeugt wie gewohnt eine beklemmende Atmosphäre und ein ständiges Gefühl der Angst und des Unbehagens, indem es auf psychologischen Horror statt permanenter Jumpscares setzt.

Erfolg des Silent Hill 2-Remakes legte den Grundstein

Zu verdanken haben die Fans das Remake von „Silent Hill“ in jedem Fall dem Erfolg der Neuauflage des zweiten Teils, wie Piotr Babieno, CEO von Bloober, im Rahmen der neuen Vereinbarung mit Konami im Februar bekannt gab: „Das durch den Erfolg von Silent Hill 2 aufgebaute Vertrauen legte den Grundstein für die Unterzeichnung einer weiteren Vereinbarung für ein neues Projekt.“

„Dieser Deal steht im Einklang mit dem strategischen Plan von Bloober Team, seine interne Entwicklungsabteilung innerhalb eines First-Party-Rahmens zu erweitern. Unsere Zusammenarbeit mit Konami war unglaublich fruchtbar und der Erfolg von Silent Hill 2 spricht für sich. Durch den Austausch von Wissen und Erfahrung konnten wir gemeinsam eine qualitativ hochwertige Produktion erschaffen.“

Abschließend sagte er: „Natürlich können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht allzu viele Details verraten. Aber wir sind zuversichtlich, dass die Fans von unserer Zusammenarbeit genauso begeistert sein werden wie wir. Wir können es kaum erwarten, den Spielern zum richtigen Zeitpunkt etwas ganz Besonderes zu zeigen.“

Neben dem Remake von „Silent Hill“ arbeitet Bloober Team auch noch an einem eigenen Projekt: dem Sci-Fi-Survival-Horror „Cronos: The New Dawn“. Das Spiel erhielt vor wenigen Tagen einen brandneuen Gameplay-Trailer, während der Release auf den diesjährigen Herbst eingegrenzt wurde. Die Veröffentlichung erfolgt für die PS5, Xbox Serien X/S und den PC.

„Silent Hill“-Fans können sich zudem auf den 25. September 2025 freuen. An diesem Tag erscheint mit „Silent Hill f“ seit über zehn Jahren erstmals ein neuer Teil der beliebten Survival-Horrorreihe von Konami. Zudem geht es erstmals in der Serie in das ländliche Japan der 1960er Jahre und nicht etwa in die titelgebende, nebelverhangene Stadt.

