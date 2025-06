Stellar Blade auf dem PC: Rekord für einen PlayStation-Einzelspielertitel

Nach der Erstveröffentlichung auf der PS5 im vergangenen Jahr erfolgte in dieser Woche der PC-Launch von “Stellar Blade”. Und es scheint, dass der Titel rund um Eve bei Steam-Spielern großen Anklang findet. Die ersten Zahlen liegen vor.

Weniger als 24 Stunden nach der PC-Veröffentlichung erreichte “Stellar Blade” laut SteamDB einen Spitzenwert von 105.049 gleichzeitigen Spielern. Damit übertrifft der Titel von Shift Up und Sony Interactive Entertainment als Publisher andere ehemalige PlayStation-Exklusivtitel im Einzelspielersegment.

Zum Vergleich:

Stellar Blade: 105.049

105.049 Ghost of Tsushima: 77.154

77.154 God of War: 73.529

73.529 Marvel’s Spider-Man Remastered: 66.436

66.436 Horizon Zero Dawn – Complete Edition: 56.557

56.557 The Last of Us Part 1: 36.496

36.496 God of War Ragnarök: 30.690

Nur einem Titel musste sich das aktuelle Werk von Shift Up geschlagen geben. Auf einem ganz anderen Niveau agiert der Multiplayer-Shooter „Helldivers 2“, der ebenfalls von Sony Interactive Entertainment vermarktet wurde. Hier liegt der einstige Spitzenwert bei rund 460.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam. Eineinhalb Jahre nach dem Launch sind es noch immer um die 80.000 Leute, die gleichzeitig zusammenfinden. Doch direkt dahinter ist mittlerweile „Stellar Blade“ positioniert.

Weitere PlayStation-Spiele, die auf Steam gelandet sind und ein Einzelspielererlebnis bieten. Grün dargestellt sind die derzeitigen Spielerzahlen. (Quelle: SteamDB)

PC-Spieler loben technische Stabilität

Auf Steam wird „Stellar Blade“ mit dem Prädikat „äußerst positiv“ bewertet. 96 Prozent der Spieler zeigen mit dem Daumen nach oben. In zahlreichen Rezensionen ist insbesondere die technische Umsetzung ein Thema. „Läuft reibungslos, tolle Grafik und Gameplay. Toller Soundtrack“, schrieb ein User.

Ein anderer: „Ich habe ganz vergessen, wie es ist, ein Spiel zu spielen, das beim Start perfekt läuft! Und außerdem ist das Spiel einfach mega.“

„Stellar Blade“ bietet einige besondere PC-Features, die in einem Trailer vorgestellt werden.

Bereits im Februar hatte Shift Up in einem Finanzbericht angekündigt, dass man im Fall von „Stellar Blade“ mit einem starken Abschneiden auf dem PC-Markt rechne. Damals verwies das Unternehmen auf den größeren Marktanteil des PC-Segments im Vergleich zu Konsolen und in einer bestimmten Region.

„Auf dem AAA-Spielemarkt haben PCs einen höheren Marktanteil als Konsolen. Daher erwarten wir, dass der Erfolg der PC-Version den der Konsolenversion übertreffen wird“, hieß es im Bericht. Zudem beobachte man in Asien einen „deutlichen Ausbau des Marktes für Einzelspieler-Actionspiele“.

Mehr zu Stellar Blade:

“Stellar Blade” ist ein Third-Person-Actionspiel mit stark stilisiertem Nahkampf-Gameplay. Die Geschichte spielt in einer dystopischen Zukunft, in der die Erde von Kreaturen namens „Naytiba“ bedroht wird. Spieler übernehmen die Rolle von Eve, einer Soldatin, die aus einer Raumkolonie zurückkehrt, um die Menschheit zu retten.

Im Vordergrund stehen neben den knappen Kostümen Gameplay-Elemente wie präzises Ausweichen, Kontermechaniken und Spezialangriffe. Die PS5-Version von „Stellar Blade“ erschien im April 2024 und kommt im PSN auf 4,83 von 5 möglichen Sternen.

