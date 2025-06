Stellar Blade: „Schöpfer der Blütezeit der Spiele“ – Shift Up würdigt Shuhei Yoshidas Lebenswerk

In einem Interview blickten die Entwickler von "Stellar Blade" bei Shift Up noch einmal auf die Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment zurück. Besonders für Shuhei Yoshida, der Sony Anfang 2025 verließ, fand das Studio lobende Worte.

Zu seiner Zeit bei Sony Interactive Entertainment arbeitete Branchenveteran Shuhei Yoshida eng mit unabhängigen Entwicklern zusammen und unterstützte sie dabei, ihre Spiele für die PlayStation-Konsolen zu veröffentlichen.

Im Laufe der Jahre entdeckte Yoshida immer wieder vielversprechende Titel, die zuvor kaum jemand auf dem Schirm hatte – darunter auch „Stellar Blade“, das im vergangenen Jahr für die PS5 erschien. In einem Interview sprach Kim Hyung-Tae, Game Director von Stellar Blade und zugleich CEO des Entwicklerstudios Shift Up, über die Zusammenarbeit mit Yoshida.

Laut Kim war es Yoshida, der Stellar Blade seinerzeit entdeckte und sich intern für eine Kooperation zwischen Shift Up und Sony Interactive Entertainment einsetzte – mit Erfolg, wie wir heute wissen.

Shift Up würdigt Yoshidas Lebenswerk

Kim Hyung-Tae bedankte sich in dem Interview erneut für die Zusammenarbeit mit Yoshida sowie für die Möglichkeit, „Stellar Blade“ für die PS5 veröffentlichen zu können. Anschließend bezeichnete er Yoshida als den „Schöpfer der Blütezeit der Konsolenspiele – von der Geburt der PlayStation-Marke bis zur PS4“.

Der Game Director verwies dabei insbesondere auf die PS3- und PS4-Ära, in der Yoshida „die Spieleindustrie mit Titeln wie Uncharted und God of War entscheidend prägte und unterstützte“.

Berichten zufolge hörte Yoshida im Jahr 2019 erstmals von Shift Up und bekam damals einen frühen Prototypen von „Stellar Blade“ zu sehen. Yoshida fand den Prototypen „beeindruckend“ und war nach dem Release der Meinung, dass der Erfolg des Spiels auf mehrere Faktoren zurückzuführen sei.

In diesem Zusammenhang hob er neben der Protagonistin Eve vor allem das technische Können der Entwickler sowie die beeindruckende Grafik hervor. Auch das vielseitige, aber zugängliche Kampfsystem und das Marketing von PlayStation seien laut Yoshida wichtige Erfolgsfaktoren gewesen.

Shift Up arbeitet an mehreren neuen Projekten

Aktuell arbeiten die Entwickler von Shift Up an mehreren neuen Projekten. Darunter befindet sich der Multiplattform-Titel „Project Spirits“, der ursprünglich unter dem Namen „Project Witches“ angekündigt wurde. Die neue Marke von Shift Up soll 2027 erscheinen und dem Studio dabei helfen, auf dem internationalen Markt den nächsten großen Schritt zu machen.

Darüber hinaus deutete Shift Up kürzlich auch einen möglichen Nachfolger zu Stellar Blade an. Ein Sequel, das möglicherweise früher erscheint, als viele erwarten würden. Die Existenz einer Fortsetzung wurde im Rahmen einer internen Präsentation angedeutet, allerdings ohne konkrete Details zu nennen.

