Stellar Blade: Update 1.011 mit neuen Inhalten – Fotomodus-Features und Crossover-DLC verfügbar

“Stellar Blade" wurde heute mit kostenlosen Spielinhalten und einem kostenpflichtiges Crossover namens "Stellar Blade x Goddess of Victory: Nikke" erweitert. Der Changelog liegt vor.

Mit dem Update 1.011 hat Entwickler Shift Up für „Stellar Blade“ neue Funktionen und Inhalte veröffentlicht. Ergänzt wird die kostenlose Aktualisierung durch einen kostenpflichtigen DLC, der ein thematisches Crossover mit einem weiteren Spiel des Studios ermöglicht: Hierbei handelt es sich um “Goddess of Victory: Nikke”.

Neue Inhalte und Funktionen im Hauptspiel

Das kostenlose Update umfasst Erweiterungen im kosmetischen und funktionalen Bereich. Besonders hervorzuheben ist die neue Boss-Herausforderung, in der “Mann” nach dem ersten Spieldurchlauf bekämpft werden kann. Als Belohnung wartet ein exklusives Outfit für Protagonistin Eve.

Hinzu kommen kosmetische Inhalte, die im Spielverlauf in den eigenen Besitz gebracht werden dürfen:

25 neue Outfits für Eve

9 neue Accessoires für Eve

Außerdem wird nach dem ersten Durchspielen ein digitales Artbook freigeschaltet und im Camp stehen über den Plattenspieler drei neue Musikstücke (“Lullaby of Secret”, “Just Fine” und “Blur”) zur Verfügung.

Der Fotomodus von „Stellar Blade“ blieb ebenfalls nicht unangetastet: Bis zu sechs Lichtquellen lassen sich nun gleichzeitig einsetzen und eine neue Voreinstellungsspeicherfunktion ermöglicht das Abspeichern individueller Kamera-Setups. Drei neue Gesichtsausdrücke für Eve und vier weitere Posen für Eve und Lily ergänzen den Fotomodus.

Zu den weiteren Neuerungen, die mit dem Update 1.011 ein Teil von „Stellar Blade“ wurden, gehören unter anderem:

Japanische Sprachausgabe in allen Regionen auswählbar

Unterstützung der Lippensynchronisation für chinesische Voiceovers

Neue Tastenbelegungsoption für den DualSense-Controller

Eine optional aktivierbare Funktion zur Sturzverhinderung

Die offiziellen Patchnotes schließen mit dem Hinweis auf “verschiedene andere Fehlerbehebungen”.

Crossover-DLC mit “Goddess of Victory: Nikke”

Zeitgleich mit dem Update wurde von Shift Up ein kostenpflichtiger Premium-DLC bereitgestellt. Das „Stellar Blade x Goddess of Victory: Nikke“-Paket kostet 9,99 Euro und enthält exklusive Inhalte basierend auf dem Mobile-Shooter „Goddess of Victory: Nikke“.

Der Charakter Scarlet tritt in einem Duell gegen Eve an. Und wer das neue SF-Schießstand-Minispiel erfolgreich meistert, erhält als Belohnung ein neues Kostüm, einen Frisurstil sowie einen Musiktitel für Eve. Ebenfalls Bestandteil des Pakets ist ein neuer In-Game-Shop, betrieben vom Roboterhund Bolt. Angeboten werden dort thematisch passende Outfits und kosmetische Gegenstände. Zusätzlich lassen sich über eine Angelmechanik sechs Sammelobjekte mit Bezug zu “Nikke” freischalten.

„Stellar Blade“ kam im April 2024 zunächst für die PS5 auf den Markt. Seit dieser Woche sind PC-Spieler in der Lage, sich in das Getümmel zu stürzen. Über den Erfolg auf Steam berichteten wir im Laufe des Vormittags.

In „Stellar Blade“ schlüpfen Spieler in die Rolle der Protagonistin Eve, einer hochspezialisierten Kämpferin, die gemeinsam mit ihrem Team die von tödlichen außerirdischen Kreaturen verwüstete Erde zurückerobern soll. Das Gameplay setzt auf schnelle, präzise Nahkämpfe mit Pariermechaniken, Skill-Gauges, Haptik-Feedback und frei erkundbaren Arealen voller Haupt- und Nebenquests.

