Still Wakes the Deep: Story-DLC Siren’s Rest angekündigt – Release bereits in Kürze

Still Wakes the Deep:

„Still Wakes the Deep“ wird mit dem Story-DLC „Siren’s Rest“ erweitert, der jetzt von Entwickler The Chinese Room mit einem ersten Trailer und Screenshots angekündigt wurde. Der Release erfolgt bereits in der kommenden Woche.

Das britische Entwicklerstudio The Chinese Room, das ursprünglich als Mod-Team für „Half-Life 2“ begann und mit „Dear Esther“ 2012 einen Pionier des Walking-Simulator-Genres veröffentlichte, ist bekannt für seine atmosphärischen und storylastigen Abenteuer. Das letzte Spiel, „Still Wakes the Deep“, erschien im vergangenen Jahr und führte Spieler auf eine Ölplattform in den 70er Jahren.

Und etwas überraschend haben The Chinese Room und Publisher Secret Mode am heutigen Nachmittag eine Story-Erweiterung für „Still Wakes the Deep“ angekündigt, die bereits in Kürze erscheinen soll und ein Jahrzehnt nach der Handlung des Hauptspiels ansetzt. Passend dazu wurden auch ein erster Trailer und eine Reihe Screenshots veröffentlicht.

Achtung, Spoiler: Wer „Still Wakes the Deep“ noch nicht gespielt hat, sollte besser nicht weiterlesen, da „Siren’s Rest“ an die Ereignisse des Hauptspiels anknüpft und dementsprechend auch das Ende enthüllt.

Erweiterung lässt euch in die 80er Jahre abtauchen

Die Handlung von „Siren’s Rest“ ist im Jahr 1986 angesiedelt und spielt somit über ein Jahrzehnt nach dem Vorfall auf der Bohrinsel Beira D in der Nordsee. Um herauszufinden, was passiert ist und um die letzten Momente der Besatzung zusammenzusetzen, begibt man sich gemeinsam mit einem Team aus Tauchern und bewaffnet mit Schneidbrenner, Brechstange und Kamera durch das Unterwasserwrack. Doch in den Tiefen lauert eine Gefahr.

„1986. Die Beira D ist heute eine ächzende Stahlkatakombe, begraben in den tintenschwarzen Tiefen der Nordsee“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung zur Erweiterung für „Still Wakes the Deep“. „Was geschah wirklich an jenem Dezembertag im Jahr 1975, als die Kommunikation zum Festland unterbrochen wurde und die Bohrinsel spurlos sank? Welche Antworten können den Familien gegeben werden, die zehn Jahre später immer noch trauern?“

Release erfolgt in der nächsten Woche

Spieler schlüpfen in die Rolle von Mhairi, der Leiterin des Tauchtrupps. Die Mission: Das Schicksal der Besatzung aufdecken und bergen, was nach dem Vorfall und dem Tod übrig geblieben ist. Die Macher versprechen eine brandneue Story, geschrieben von Sagar Beroshi, der zuvor als Narrative Designer an „Helldivers 2“ gearbeitet hat.

Ebenfalls neu sind die Sprecher: Lois Chimimba („Doctor Who“, „Shetland“) spielt Mhairi neben Lorn Macdonald („Bridgerton“, „The Lazarus Project“) und David Menkin („Final Fantasy 16“, „Alan Wake 2“). Angeleitet wird die neue Besetzung – wie schon im Hauptspiel – von Kate Saxon.

The Chinese Room arbeitet derzeit auch an „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“:

„Siren’s Rest“ bietet laut Angaben der Entwickler eine zusätzliche Spielzeit von etwa anderthalb bis zwei Stunden. Preislich werden für den DLC 12,99 Euro fällig und lange warten müssen Spieler auf die Veröffentlichung nicht mehr: Der Release wird bereits in der kommenden Woche, am 18. Juni 2025, erfolgen. „Still Wakes the Deep“ ist für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich.

Weitere Meldungen zu Still Wakes The Deep.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren