Switch 2: Nintendo-Konsole mit phänomenalem Japan-Start – PS2-Rekord pulverisiert

Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung prophezeiten Analysten Großes für die Switch 2. Die Rede war unter anderem von der schnellstverkauften Konsole aller Zeiten und dem größten Launch. Und Nintendo hat geliefert: Erst gestern gab das japanische Unternehmen erste Zahlen bekannt, die bestätigten, dass innerhalb von nur vier Tagen weltweit 3,5 Millionen Exemplare verkauft werden konnten – ein absoluter Rekord.

Nun liegen auch erste Zahlen aus Japan vor und das Ergebnis ist wenig überraschend. Schließlich hatten sich bereits 2,2 Millionen Menschen in Japan für eine Vorbestellung der Switch 2 registriert. Dementsprechend hat die Konsole auch in ihrem Herkunftsland alle bisherigen Rekorde pulverisiert und damit sogar den bisherigen Spitzenreiter, Sonys PS2, in den Schatten gestellt.

Nintendo gelingt mit der Switch 2 ein Rekordstart in Japan

Die Verkaufszahlen aus Japan stammen vom wichtigsten Videospielmagazin des Landes, der Famitsu. Die Publikation veröffentlicht wöchentlich die Verkaufszahlen für Spiele-Software und -Hardware, und in der vergangenen Woche feierte die Switch 2 bekanntlich ihren Marktstart.

Demnach konnte sich die Switch 2 in Japan seit dem Launch am 5. Juni bis zum 8. Juni 947.931 Mal verkaufen – und diese Zahl beinhaltet nicht alle Verkäufe, beispielsweise die aus dem My Nintendo Store. Und dennoch stellte Nintendo damit einen neuen Rekord in Japan auf und übertraf auch die PS2, die mit 630.552 verkauften Einheiten in der Launch-Woche der bisherige Spitzenreiter war, bei weitem. Die tatsächliche Verkaufszahl dürfte wohl die Million geknackt haben.

Ebenfalls beeindruckend sind die Software-Verkäufe: So wanderte „Mario Kart World“ insgesamt 782.556 Mal über japanische Ladentischen. Diese Zahl umfasst sowohl physische Einzelkäufe als auch das Bundle – digitale Verkäufe im Nintendo eShop sind hierbei nicht berücksichtigt. Und kein anderer Launch-Titel reichte an diese Zahl heran: Das zweiterfolgreichste Switch 2-Spiel war „Rune Factory: Guardians of Azuma“ mit 10.877 verkauften Exemplaren.

Software-Verkäufe in Japan vom 2. bis zum 8. Juni 2025:

[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 782.566 (Neu) [NSW] Rune Factory: Guardians of Azuma (Marvelous, 06/05/25) – 45.703 (Neu) [NSW] FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time (LEVEL-5, 05/21/25) – 17.180 (111,904) [NSW] Natsume’s Book of Friends: Hazuki no Shirushi (Bushiroad Games, 06/05/25) – 16.865 (Neu) [PS5] Elden Ring Nightreign (Bandai Namco, 05/30/25) – 12,064 (54.822) [SW2] Rune Factory: Guardians of Azuma (Marvelous, 06/05/25) – 10,877 (Neu) [SW2] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – NS2 Edition (Nintendo, 06/05/25) – 7.992 (Neu) [SW2] The Legend of Zelda: Breath of the Wild – NS2 Edition (Nintendo, 06/05/25) – 7.529 (Neu) [SW2] Yakuza 0 Director’s Cut (SEGA, 06/05/25) – 7.486 (Neu) [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 6,771 (1.317.174)

Hardware-Verkäufe in Japan vom 2. bis zum 8. Juni 2025:

Switch 2 – 947.931 (New) PS5 – 14,535 (5.690.661) Switch OLED Model – 8,040 (9.060.680) Switch Lite – 6,089 (6.581.795) PS5 Pro – 4,230 (218.056) Switch – 2,482 (20.109.545) PS5 Digital Edition – 2,017 (974.094) Xbox Series S – 163 (337.686) Xbox Series X – 113 (320.660) Xbox Series X Digital Edition – 57 (20.820) PS4 – 24 (7.929.628)

Kann Nintendo die Switch 2-Nachfrage decken?

Wie eingangs bereits erwähnten, registrierten sich vor dem Launch der Switch 2 mehr als 2,2 Millionen Menschen für eine Vorbestellung. So viele, dass sich Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa entschuldigte, da man der großen Nachfrage nicht nachkommen kann. Hätte das Unternehmen noch mehr Konsolen in Japan zum Start zur Verfügung gestellt, wären die Verkaufszahlen dementsprechend wohl noch höher ausgefallen.

Doch Furukawa versprach, die Produktion der Switch 2 hochzufahren, um der enormen Nachfrage gerecht zu werden. Zuletzt äußerte sich außerdem auch Doug Bowser, Präsident von Nintendo of America, zuversichtlich: Im amerikanischen Frühstücksfernsehen erklärte er, dass es eine „stetige Zufuhr“ an Geräte. „Wir glauben, dass wir in der Lage sein werden, diese Nachfrage den ganzen Sommer über, bis zum Vatertag und dann auch in die Weihnachtszeit hinein zu decken“, so Bowser.

Es bleibt spannend, wie sich die Verkäufe der Switch 2 in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren entwickeln werden. Doch auch hier rechnen Analysten mit riesigen Stückzahlen. Zuletzt ging aus einer Prognose des Datenunternehmens Ampere Analysis hervor, dass allein im ersten Jahr über 13 Millionen Exemplare der Switch 2 verkauft werden. Bis zum Jahr 2030 soll obendrein die Marke von 100 Millionen verkauften Einheiten geknackt werden. DFC Intelligence rechnet sogar damit, dass dieser Meilenstein bereits 2029 erreicht wird.

