Tencent: Der nächste Milliarden-Deal könnte bevorstehen – Bericht

Nach der Mega-Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft könnte sich der nächste große Deal der Branche anbahnen. Aktuelle Berichte deuten auf ein strategisches Interesse von Tencent am südkoreanisch-japanischen Unternehmen Nexon hin. Dessen Marktwert soll bei etwa 15 Milliarden US-Dollar liegen.

Wie Bloomberg berichtet, befindet sich Tencent derzeit in vertraulichen Gesprächen mit der Familie des 2022 verstorbenen Nexon-Gründers Kim Jung-ju. Ziel sei die Auslotung eines möglichen Erwerbs von Anteilen an der Holding-Gesellschaft NXC Corp., die rund 44,4 Prozent an Nexon hält. Über direkte oder indirekte Beteiligungen kontrollieren Kims Frau und Töchter etwa 67,6 Prozent an NXC.

Die Familie hatte nach dem Tod des Gründers einen Teil ihrer Beteiligung an die koreanische Regierung übertragen, um Erbschaftssteuern zu begleichen. Ein weiterer Anteil im Wert von rund 478 Millionen US-Dollar wurde im August 2023 an die Holdinggesellschaft zurückverkauft. Ob NXC aktuell zum Verkauf bereit ist, bleibt offen. Offizielle Stellungnahmen zu den Gesprächen lehnten sowohl Tencent als auch Nexon und NXC ab.

Tencent verstärkt das Gaming-Portfolio

Tencent verfolgt seit Jahren eine breit angelegte Investitionsstrategie im Games-Sektor. Erst kürzlich erwarb das Unternehmen einen Anteil von 15,75 Prozent an Arrowhead Game Studios, dem Entwickler von “Helldivers 2”. Zudem stimmte eine Tochtergesellschaft im Mai 2025 dem Erwerb eines Anteils von knapp 10 Prozent am in Seoul ansässigen Musikproduzenten SM Entertainment zu.

Mit Teilen von Nexon an Bord könnte Tencent den Einfluss auf wichtige Titel im internationalen Markt erweitern. Das Unternehmen ist unter anderem Mehrheitseigentümer von Embark Studios, das für Titel wie “The Finals” und “ARC Raiders” verantwortlich ist. Darüber hinaus brachte Nexon Spiele wie “The First Descendant” und “The First Berserker: Khazan” auf den Markt.

Unklar ist allerdings, ob es zu einer konkreten Übernahme kommt oder lediglich Minderheitsbeteiligungen angestrebt werden. Auch zur Struktur eines möglichen Deals gibt es bislang keine offiziellen Angaben.

Mehr zum Thema:

Nexon zählt zu den etablierten Entwicklern und Publishern im Bereich Online-Rollenspiele und Free-to-Play-Titel. Im laufenden Jahr stieg der Aktienkurs des Unternehmens um über zehn Prozent, liegt jedoch weiterhin rund 30 Prozent unter dem Höchststand von 2021.

Tencent hatte bereits im Jahr 2019 Interesse an einer Übernahme von Nexon bekundet. Damals kam es jedoch zu keiner Einigung. Auch Investoren wie KKR & Co. und Hillhouse waren damals involviert.

Weitere Meldungen zu Nexon, Tencent.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren