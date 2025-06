The Outer Worlds 2: „Ich wünschte, jeder könnte mein Spiel spielen“ – Obsidian-Director nimmt Stellung zur Preiserhöhung

Nachdem Nintendo im April als erster Hersteller die Preise für First-Party-Titel erhöhte, wodurch hierzulande nun 79,99 Euro (digital) beziehungsweise 89,99 Euro (physisch) für ausgewählte Spiele fällig werden, zog Microsoft am 1. Mai nach. Der Xbox-Hersteller hob nicht nur die Preise für die Hardware an, sondern verteuerte auch die Kosten für Videospiele, die zum Weihnachtsgeschäft erscheinen, auf 80 US-Dollar.

Vor wenigen Tagen wurden schließlich „The Outer Worlds 2“ von Entwickler Obsidian Entertainment als erstes Xbox-Spiel mit dem 80-Dollar-Preisschild bestätigt. Für die Premium Edition des kommenden Sci-Fi-Rollenspiels werden sogar 100 Dollar fällig. Während ein großer Teil der Spieler das Spiel ohnehin über den Game Pass beziehen dürfte, zeigten sich andere über die Preiserhöhung nicht gerade erfreut. Dazu Stellung bezog Game Director Brandon Adler.

Obsidian legt die Preise nicht fest

In einem Interview im Rahmen des Summer Game Fest 2025 (via GamesRadar) bekräftigte Adler, dass Obsidian Entertainment selbst nichts mit der Preiserhöhung oder ähnlichen Entscheidungen zu tun habe. Wir sind Spieleentwickler. Wir lieben es, Spiele zu entwickeln. Wir legen die Preise für unsere Spiele nicht fest“, so der Game Director von „The Outer Worlds 2“.

„Ganz persönlich, als Spieleentwickler, wünschte ich, jeder könnte mein Spiel spielen, denn genau das möchte ich erreichen. Aber was die Gründe für den Preis von 79,99 US-Dollar angeht, da müssten Sie ehrlich gesagt, mit den Xbox-Leuten sprechen“, sagte er weiter. Zudem wollte er vermeiden, während des Interviews seine „eigenen persönlichen Gefühle“ hinsichtlich der Preiserhöhung zu äußern.

Hierzulande kann die PS5-Version von „The Outer Worlds 2“ mittlerweile im PS Store vorbestellt werden. Zur Wahl stehen die Standardfassung für 79,99 Euro oder aber die Premium Edition für 99,99 Euro, die einige Extras und auch einen Early Access enthält, der einen fünftägigen Frühzugriff gewährt.

Release-Termin und Gameplay-Deep-Dive

Am vergangenen Sonntag präsentiert sich „The Outer Worlds 2“ im Rahmen des Xbox Games Showcase 2025 in einem brandneuen Story-Trailer, der nicht nur einen Vorgeschmack auf die Geschichte des Spiels liefert, sondern auch den finalen Release-Termin enthüllte. Demnach wird das Rollenspiel, das im Vergleich zu seinem Vorgänger doppelt so umfangreich ausfallen soll, am 29. Oktober 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen – natürlich auch im Game Pass.

Im Anschluss an die Microsoft-Präsentation folgte außerdem ein ausführlicher Gameplay-Deep-Dive zu „The Outer Worlds 2“, der fast 30 Minuten lang detaillierte Einblicke in das Gameplay und die Features lieferte. So wurden unter anderem auch die drei neue Hauptfraktionen vorgestellt, die in der neuen Kolonie Arcadia, angesiedelt sind. Ebenso sprachen die Entwickler über die Begleiter im Spiel und die Entscheidungsfreiheit, die das Spielgeschehen und die Wahrnehmung des eigenen Charakters beeinflussen kann.

