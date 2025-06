The Witcher 3: 2026 soll ein neuer Story-DLC erscheinen – Gerücht

Nach „Hearts of Stone“, „Blood and Wine“ und insgesamt 16 kostenlosen DLCs soll im kommenden Jahr noch ein weiterer Zusatzinhalt für „The Witcher 3“ erscheinen. Das wollen zumindest zwei polnische Podcaster in Erfahrung gebracht haben.

„The Witcher 3“ feierte in diesem Jahr bereits sein zehnjähriges Jubiläum: Am 19. Mai 2015 wurde das Action-Rollenspiel mit Hexer Geralt von Riva in der Hauptrolle erstmals veröffentlicht. In der Zeit spendierte Entwickler CD Projekt RED dem Titel mit „Hearts of Stone“ sowie „Blood and Wine“ zwei umfangreiche Story-Erweiterung und insgesamt 16 kostenlose DLCs, die unter anderem neue Quests, Waffen und Rüstungen oder Features wie das New Game+ mit sich brachten.

Im Dezember des vergangenen Jahres wurde mit „The Witcher 4“ schließlich eine Fortsetzung angekündigt, die Ciri, Geralts einstige Schülerin, in den Mittelpunkt stellt. Der Release wird jedoch frühestens 2027 erwartet. Es könnte aber sein, dass Geralts Abenteuer doch noch nicht vorbei ist: Neuesten Gerüchten zufolge soll nämlich im nächsten Jahr ein neuer DLC für „The Witcher 3“ erscheinen.

Neuer Story-DLC angeblich in Entwicklung – aber nicht von CD Projekt RED

Ursprung der Gerüchte sind die polnischen Podcaster Rock und Boris (via MP1st), die in Erfahrung gebracht haben wollen, dass der kommende DLC an die beiden großen Erweiterungen „Hearts of Stone“ und „Blood and Wine“ anschließen soll. Allerdings soll die Entwicklung nicht bei CD Projekt RED erfolgen – was logisch erscheint, da das Studio mit „The Witcher 4“ und auch „Cyberpunk 2“ alle Hände voll zu tun haben dürfte.

Stattdessen soll sich der Zusatzinhalt für das erfolgreiche Rollenspiel bei Fool’s Theory in der Mache befinden. Das Studio wurde von mehreren ehemaligen Entwicklern gegründet, die bei CD Projekt RED an „The Witcher 3“ arbeiteten, darunter auch Jakub Rokosz, einer der Quest-Designer.

Fool’s Theory lieferte im letzten Jahr das isometrische Rollenspiel „The Thaumaturge“ ab und unterstützte auch Larian bei der Entwicklung von „Baldur’s Gate 3“. Zudem ist das Unternehmen am Remake von „The Witcher“ beteiligt. Und nun soll es der nächste DLC für „The Witcher 3“ sein.

„Nach den Informationen, die wir gesammelt haben, stellt sich heraus, dass das angekündigte, geheimnisvolle Projekt von CD Projekt RED, das von Fool’s Theory entwickelt wird, ein Story-DLC für The Witcher 3 ist. Dies ist eine bestätigte Information aus mehreren unabhängigen Quellen“, heißt es seitens der polnischen Podcaster.

Sie ergänzten: „Was wir wissen ist, dass es sich hierbei um einen DLC für The Witcher 3 handelt. Eine einzelne Information deutet darauf hin, ich kann es aber nicht weiter bestätigen. Das frühestmögliche Erscheinungsdatum liegt im nächsten Jahr.“

Dass die Post-Launch-Entwicklung für „The Witcher 3“ selbst nach zehn Jahren noch nicht beendet ist, bestätigte zuletzt auch CD Projekt RED selbst: Ende Mai kündigte das Studio an, dass noch im Laufe dieses Jahres ein finales Update für das Rollenspiel erscheinen wird und vor allem für Spieler auf der PS5 und Xbox Series X/S ein Grund zur Freude sein dürfte.

Die kommende Aktualisierung wird nämlich eine plattformübergreifende Mod-Unterstützung mit sich bringen, sodass auf dem PC erstellte Modifikationen auch auf den Konsolen genutzt werden können. „Das Erstellen, Teilen und Genießen von Mods für The Witcher 3: Wild Hunt wird damit erstmals einfacher und zugänglicher denn je“, versprechen die Verantwortlichen. Ein Termin für das Update ist aber noch nicht bekannt.

In jedem Fall soll es noch 2025 so weit sein und wie es danach weiter gehen wird, wissen die beiden polnischen Podcaster angeblich auch. Zur Zukunft des „The Witcher“-Franchise äußerten sie sich wie folgt: „Die Reihenfolge der Veröffentlichungen ist uns ebenfalls mehr oder weniger bekannt: Zuerst kommen Mods für Konsolen, danach der DLC für The Witcher 3, dann The Witcher 4 und schließlich das Remake von The Witcher 1.“

