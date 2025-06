Astro Bot: Wie geht es mit dem kleinen Roboter weiter? PlayStation-Boss lässt aufhorchen

Im letzten Jahr lieferte Team Asobi mit „Astro Bot“ eines der erfolgreichsten PS5-Spiele ab: Innerhalb der ersten neun Wochen nach dem Release im September wurden bereits mehr als 1,5 Millionen Exemplare verkauft. Damit hat sich das Abenteuer des kleinen Roboters besser geschlagen als jeder neue 3D-Plattformer der letzten zehn Jahre – abgesehen von Mario.

Außerdem konnte „Astro Bot“ im Jahr 2024 die meisten Auszeichnungen aller Videospiele einheimsen und wurde darüber hinaus auch mit dem begehrten „Game of the Year“-Award ausgezeichnet. Doch wie wird es in Zukunft für die IP, die ihren Ursprung in kleineren Projekten und Tech-Demos fand, weitergehen? Dazu äußerte sich jetzt PlayStation-Boss Hermen Hulst.

Sony möchte ein dauerhaftes Franchise aus Astro Bot machen

Im Rahmen des jüngsten Geschäftsberichts veröffentlichte Sony auch eine Videopräsentation, in dem Hulst, der als Leiter der PlayStation Studios agiert, über „Astro Bot“ spricht. Dabei lobte er das kunterbunte Jump & Run und betitelte es als einen der „aufregendsten Erfolge der letzten Zeit“ von PlayStation.

Hulst fügte hinzu: „Astro Bot war ein voller Erfolg, erzielte universellen Beifall bei Spielern und Kritikern und räumte bei den Branchen-Awards ab.“ Im Anschluss wurde zudem über den Ausbau von Spiele-IPs zu Franchises gesprochen, wobei „Astro Bot“ als „aufstrebende IP“ aufgeführt wurde. Wie Hulst erklärte, wolle man ein dauerhaftes und kultiges Franchise für die PlayStation entwickeln. Klingt ganz danach, als hätten die Spieler den kleinen Roboter nicht zum letzten Mal gesehen.

Dass auch Entwickler Team Asobi größere Pläne für „Astro Bot“ verfolgt, ließ Game Director Nicolas Doucet bereits in einem Interview durchblicken. „Wir möchten, dass Astro eine eigene Identität hat“, erklärte er im April. Nachdem das letzte Spiel eine liebevolle Hommage an die 30-jährige PlayStation-Geschichte war, müsse man sich aber auch darauf konzentrieren, „Astro als eigenständiges Ding zu etablieren“.

Weitere Gratis-Level und mögliche Verfilmung

Unterdessen ist Team Asobi aber noch nach wie vor mit der Post-Launch-Entwicklung von „Astro Bot“ beschäftigt: Auf der State of Play Anfang des Monats wurden erst kürzlich fünf brandneue und kostenlose Level angekündigt, die die Teuflische-Leere-Galaxie erweitern und neue Bots zum Sammeln mit sich bringen werden. Erscheinen werden die neuen Inhalte bereits im kommenden Monat, genauer gesagt am 10. Juli 2025 um 16 Uhr unserer Zeit.

Darüber hinaus könnte „Astro Bot“ in Zukunft möglicherweise auch den Sprung auf die große Kinoleinwand schaffen. Anfang April hatte Asad Qizilbash, Leiter von PlayStation Productions, in einem Interview verraten, dass man sich mit der Marke beschäftigen würde und eine Adaption „absolut“ in Betracht ziehen würde. Konkrete Pläne gibt es bislang aber noch nicht.

Weitere Meldungen zu Astro Bot.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren