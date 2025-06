Battlefield 6: Gadgets geleakt – neue Details aus Battlefield Labs

“Battlefield 6” wird über das Lab-System ausgiebigen Tests unterzogen und gelegentlich dringen Informationen aus den Sessions durch. Darunter befinden sich Angaben zu Gadgets. Sie stammen offenbar aus einem fünfminütigen Video, das von Testspielern auf Bilibili geteilt wurde.

Das gezeigte System erlaubt es Spielern, unabhängig von ihrer gewählten Klasse auf verschiedene Gadgets zuzugreifen. Zwar bleibt das klassische System mit den Rollen Angriff, Pionier, Support und Aufklärung bestehen, doch bei Waffen und Gadgets gibt es offenbar kaum starren Einschränkungen.

Gadget-Details aus Battlefield Labs

Die gezeigten Szenen aus dem Lab-Test von “Battlefield 6” deuten auf eine breite Palette an Optionen hin, die bislang keiner bestimmten Klasse exklusiv zugewiesen sind. Erkennbar sind mehrere Ausrüstungsgegenstände, darunter:

Defibrillatoren , mit denen verwundete Teammitglieder wiederbelebt werden können. Laut Leak “können sie bei voller Ladung sogar Gegner eliminieren”.

, mit denen verwundete Teammitglieder wiederbelebt werden können. Laut Leak “können sie bei voller Ladung sogar Gegner eliminieren”. Ein Leuchtspurpfeil , der offenbar dazu dient, Feinde zu markieren und ihren Standort aufzudecken.

, der offenbar dazu dient, Feinde zu markieren und ihren Standort aufzudecken. Barrikaden bzw. ein Schild , hinter denen sich Spieler vor feindlichem Feuer schützen können.

, hinter denen sich Spieler vor feindlichem Feuer schützen können. Eine Munitionskiste und eine Sanitätskiste , die zur Versorgung des Teams dienen.

, die zur Versorgung des Teams dienen. Mehrere, nicht eindeutig identifizierte Geräte, deren Funktionen bislang unbekannt sind.

Einige dieser Gadgets erinnern an Ausrüstungsgegenstände aus “Battlefield 2042”, darunter die Sanitätspistole, mit der Teammitglieder aus der Distanz geheilt werden können. Ob auch experimentellere Werkzeuge wie der Enterhaken zurückkehren, bleibt unklar.

Bei der übergreifenden Nutzung von Waffen und Gadgets handelt es sich um ein nicht unumstrittenes Feature. Allerdings haben die Entwickler charakteristische Merkmale eingeführt, um Spieler zu motivieren, klassenspezifische Waffen zu verwenden.

„Wir stellen uns die Battlefield-Klassen der Zukunft als eine Reihe miteinander verbundener Systeme und Grundlagen vor, die eure Rolle auf dem Spielfeld prägen und euch gleichzeitig die Freiheit geben, die Art und Weise, wie ihr diese Rolle ausführt, individuell anzupassen“, so die Battlefield-Studios schon im vergangenen Mai.

Entwicklungsstatus und Veröffentlichung

“Battlefield 6” befindet sich derzeit in einer Pre-Alpha-Phase. Die gezeigten Inhalte stammen aus der Battlefield-Labs-Testumgebung, die nur einem kleinen Kreis an Spielern zugänglich ist. Teilnehmer unterliegen einer NDA, also einer Geheimhaltungsvereinbarung, dennoch gelangte das Material an die Öffentlichkeit. Die Entwickler weisen darauf hin, dass sich Inhalte in dieser Phase noch stark verändern können.

Mehr zu „Battlefield 6“ auf PLAY3.DE:

Die Veröffentlichung von “Battlefield 6” ist laut EA für spätestens März 2026 geplant. Eine vollständige Enthüllung soll im Sommer erfolgen. Die Entwicklung des Shooters erfolgt durch mehrere EA-Studios parallel für PC und Konsolen.

Weitere Meldungen zu Battlefield 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren