Cronos The New Dawn: Neuer Gameplay-Showcase-Trailer enthüllt die ekelerregende Merge-Mechanik

Cronos The New Dawn:

Bloober Team hat einen neuen Trailer zu „Cronos: The New Dawn“ veröffentlicht: Das Gameplay-Showcase zeigt weitere Spielszenen aus dem kommenden Survival-Horror-Spiel und erstmals auch die sogenannte Merge-Mechanik.

Mit „Cronos: The New Dawn“ arbeitet das polnische Entwicklerstudio Bloober Team, das zuletzt für Konami das äußerst erfolgreiche Remake von „Silent Hill 2“ ablieferte, an einer brandneuen Survival-Horror-IP, die Spieler in der Rolle eines Traveler aus einer postapokalyptischen Zukunft zurück in die 1980er Jahre reisen lässt.

Zuletzt zeigte sich das Spiel am vergangenen Sonntag im Rahmen des Xbox Games Showcase in einem neuen Trailer, der nicht nur weitere Einblicke gewährte, sondern auch das Veröffentlichungsfenster eingrenzte. Demnach wird „Cronos: The New Dawn“ im diesjährigen Herbst erscheinen. Und ab sofort steht ein weiterer Trailer bereit, der den Fokus vor allem auf das Gameplay legt und darüber hinaus auch eine neue Spielmechanik enthüllt.

Neue Bedrohungen und alte Geheimnisse in Cronos: The New Dawn

So präsentiert das bewegte Bildmaterial erstmals das sogenannte Merge-Feature der als Orphans bekannten, furchteinflößenden Kreaturen. „Geboren aus den dunkelsten Albträumen der Menschheit“, können die Monstrositäten die Körper bereits besiegter Abscheulichkeiten absorbieren und mit ihnen verschmelzen, sodass sie zu einer noch stärkeren und schnelleren Variante mutieren. Die Lösung: Gefallene Gegner müssen sofort verbrannt werden.

Neben den Kämpfen gewährt der neue Trailer aber auch einen Blick auf die Geschichte eines geheimnisvollen früheren Traveler namens Traveler ND 3500 und sein rätselhaftes Tagebuch. Außerdem gibt es mehr von den verstörenden und endzeitlichen Umgebungen, die vom polnischen Stadtteil Nowa Huta inspiriert und von seltsamen und realitätsverzerrenden Anomalien durchzogen sind, zu sehen.

Ein Albtraum über Raum und Zeit

„Cronos: The New Dawn bietet eine gespenstische Reise durch Zeit und Schrecken. Angesiedelt in zwei Epochen – der verfallenden Zukunft und dem Polen der 1980er Jahre – werden die Spieler in eine Welt versetzt, die vom realen Krakauer Stadtteil Nowa Huta inspiriert ist, wo Überleben bedeutet, die Zeit selbst zu beugen“, heißt es seitens der Entwickler.

Bloober weiter: „Du spielst als ein Reisender, ein Agent des mysteriösen Kollektivs, der aus einer dystopischen Zukunft auftaucht, um in die Vergangenheit zurückzukehren und Menschen zu retten, bevor sie in der Apokalypse umkommen. Während du eine Welt am Rande der Vernichtung erkundest, triffst du auf groteske Feinde, bekannt als die Orphans.“

Erscheinen soll „Cronos: The New Dawn“ – wie eingangs bereits erwähnt – im Herbst 2025. Ein konkreter Release-Termin ist bislang noch nicht bekannt. Erscheinen wird das Horror-Spektakel für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Übrigens arbeitet Bloober aktuell auch an einem Remake von „Silent Hill“, wie Konami erst gestern offiziell bestätigt hat.

Weitere Meldungen zu Cronos The New Dawn.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren