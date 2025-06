Devil May Cry 5: Capcom verkündet beachtlichen Verkaufsmeilenstein – Netflix sei Dank

Im März 2019 veröffentlichte Capcom mit „Devil May Cry 5“ den aktuellsten Hauptteil der belebten Actionspiele-Reihe, die vor allem für ihre schnellen und stilvollen Kämpfe bekannt ist. Und jetzt, mehr als sechs Jahre später, wurde der nächste Verkaufsmeilenstein erreicht.

Nachdem Capcom zuletzt im Mai des vergangenen Jahres vermeldete, die Marke von acht Millionen verkauften Einheiten geknackt zu haben, erlebte das Abenteuer rund um Nero, V und Dante in den vergangenen Monaten einen kräftigen Verkaufsschub. Verantwortlich dafür ist vor allem die Anfang April auf Netflix gestartete Animationsserie „Devil May Cry“.

Devil May Cry 5 knackt die zehn Millionen

Wie sich der offiziellen Pressemitteilung von Capcom entnehmen lässt, hat „Devil May Cry 5“ mittlerweile die Grenze von insgesamt zehn Millionen Exemplaren überschritten, die weltweit verkauft werden konnten. Den Entwicklern zufolge habe das „außergewöhnliche Spielerlebnis“ dafür gesorgt, dass man eine „starke Unterstützung von den Nutzern erhalten“ hat, „was seit seiner Veröffentlichung zu erweiterten Verkäufen als Katalogtitel geführt hat“.

Als weiteren Grund führt Capcom die Netflix-Serie an, die „im Einklang mit der Single-Content-Multiple-Usage-Strategie des Unternehmens“ stehe und „weltweite Anerkennung gefunden“ habe. Mit mehr als 5,3 Millionen Aufrufen in der ersten Woche rangierte die Serie in den weltweiten Charts auf dem vierten Platz und konnte sich in Japan „sieben Tage in Folge unter den Top 10“ halten.

„Als Ergebnis der packenden Action des Spiels und dank der Bemühungen, die Markenbekanntheit durch die Nutzung des Titels über den Umfang von Videospielen hinaus, einschließlich TV-Adaptionen, zu steigern, hat der Titel nun weltweit über 10 Millionen kumulative Verkäufe überschritten“, so Capcom abschließend.

Für ein ähnliches Phänomen sorgte auch bereits eine andere Netflix-Animationsserie: „Cyberpunk: Edgerunners“ sorgte zwei Jahre nach der Veröffentlichung von „Cyberpunk 2077“ ebenfalls für einen starken Anstieg der Spielerzahlen des Sci-Fi-Rollenspiels von Entwickler CD Projekt RED.

Wie geht es mit Devil May Cry weiter?

Währenddessen stellt sich die Frage, wie es in Zukunft mit dem „Devil May Cry“-Franchise weitergehen wird. Ein sechster Teil wurde bislang noch nicht offiziell angekündigt, auch wenn sich entsprechende Gerüchte hartnäckig halten. Zuletzt befeuerte Reuben Langdon, langjähriger Synchronsprecher von Dante, die Spekulationen, als er „Devil May Cry 6“ namentlich erwähnte. Der bekannte Insider Dusk Golem wies außerdem schon Ende 2022 darauf hin, dass die Marke für Capcom sehr wichtig sei und definitiv fortgesetzt werden soll.

Was die Animationsserie anbelangt, herrscht hingegen Klarheit: Bereits eine Woche nach der Premiere der ersten Staffel gab Netflix grünes Licht für weitere Episoden und bestätigte, dass die Serie fortgesetzt wird. „Lasst uns tanzen. Devil May Cry kommt offiziell mit Staffel 2 zurück!“, verkündete der Streaminganbieter. Wann mit der zweiten Staffel zu rechnen ist, steht bislang aber noch nicht fest.

