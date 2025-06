Gears of War Reloaded: In 4K & 60FPS – Gameplay zeigt den Shooter auf der PS5 Pro

Am heutigen Freitagabend startet die erste Phase der Multiplayer-Beta von „Gears of War: Reloaded“. Im Vorfeld stellten die Kollegen von IGN ein rund achtminütiges Gameplay-Video bereit, das die Shooter-Neuauflage auf der PS5 Pro zeigt.

Mit dem im August erscheinenden „Gears of War: Reloaded“ feiert die erfolgreiche Shooter-Serie im Sommer ihren Einstand auf einer PlayStation-Konsole.

Um zum Release für eine möglichst reibungslose Spielerfahrung zu sorgen, wird die kompetitive Mehrspieler-Komponente an diesem Wochenende einem Betatest unterzogen. Auf der PS5 erhalten alle Spieler Zugang, die „Gears of War: Reloaded“ vorbestellen. Passend zum Start der Beta veröffentlichten die Kollegen von IGN ein rund acht Minuten langes Video, das die Shooter-Neuauflage auf der PS5 Pro in Aktion zeigt.

Neben einer Darstellung in 4K und flüssigen 60 Bildern die Sekunde dürfen sich die Spieler auf der PS5 Pro über die klassische „Gears of War“-Multiplayer-Action der alten Schule freuen. Wie das Video verdeutlicht, blieben die Entwickler der Spielerfahrung des 2006 veröffentlichten Originals nämlich weitestgehend treu.

Zweite Multiplayer-Beta findet nächste Woche statt

Die erste Phase der Multiplayer-Beta startet am heutigen Freitagabend um 21 Uhr und findet bis Sonntagabend, den 15. Juni 2025 um 21 Uhr statt. Wer an der ersten Beta nicht teilnehmen kann, bekommt am nächsten Wochenende eine weitere Gelegenheit geboten, den kompetitiven Multiplayer von „Gears of War: Reloaded“ vor dem Release anzuspielen.

Die zweite Phase der Mehrspieler-Beta findet vom Freitag, den 20. Juni 2025 bis Sonntag, den 22. Juni 2025 statt. Erneut erfolgen der Start und das Ende der Beta um jeweils 21 Uhr.

Am ersten Beta-Wochenende dürfen Teilnehmer den Team-Deathmatch-Modus spielen, der sich seinerzeit großer Beliebtheit erfreute und kompetitive Shooter auch auf den Konsolen salonfähig machte.

In „Gears of War: Reloaded“ treten dabei zwei Teams, bestehend aus jeweils vier Spielern, gegeneinander an. Gespielt wird auf den Karten „Gridlock“, „Raven Down“ und „Gold Rush“.

Neue Inhalte in der zweiten Beta-Phase

Interessanter wird es in der zweiten Phase der Multiplayer-Beta, in der neben dem Team-Death-Match auch King of the Hill (spielbar auf der Map „Canals“) zur Verfügung steht. Darüber hinaus weiten die Entwickler den Team-Deathmatch-Modus in der zweiten Beta auf die Karten „Courtyard“ und „War Machine“ aus.

Die Vollversion von „Gears of War: Reloaded“ erscheint am 26. August 2025 für PC, PS5 sowie Xbox Series X/S und ist für 44,99 Euro erhältlich. Zu den gebotenen Verbesserungen gehören 4K-Assets, eine Unterstützung von bis zu 120FPS im Multiplayer sowie eine Unterstützung von HDR.

Hinzukommt ein Crossplay-Support, der sowohl im Koop als auch im kompetitiven Multiplayer plattformübergreifende Lobbys ermöglicht.

Weitere Meldungen zu Gears of War: Reloaded.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren