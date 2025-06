Gears of War Reloaded: PS5-Disk mit dem kompletten Spiel? Neuigkeiten aus Spanien

Gears of War Reloaded:

“Gears of War: Reloaded" erscheint für die PS5. Damit landet die Xbox-Reihe auf einem PlayStation-System - mit gleich mehreren Vorteilen. Auch die Frage nach der Vollständigkeit der Spieldaten auf der Disk scheint geklärt zu sein.

“Gears of War: Reloaded” nähert sich der Veröffentlichung. Der Launch ist für den 26. August 2025 geplant und bedient werden die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sowie der PC.

Fragezeichen standen bisher hinter der Disk-Version. Während die physische PS5-Fassung von “Gears of War: Reloaded” längst vorbestellt werden kann, scheint Microsoft nach vorangegangener Kritik einen neuen Weg zu gehen.

Vollständige Disk-Version nur für Sonys Konsole?

Wie die spanische Publikation Vandal berichtet, wird “Gears of War: Reloaded” in einer vollständigen Disk-Version veröffentlicht, allerdings nur für die PS5. Für Xbox-Spieler bietet Microsoft lediglich einen Download an.

Im Wortlaut schreibt Vandal: „Wir haben bei Xbox Spanien nachgefragt und sie haben bestätigt, dass Gears of War: Reloaded nur für PS5 eine vollständige physische Edition (mit dem Spiel auf der Disc) haben wird.“ Eine öffentliche Stellungnahme von Microsoft steht hierzu aus.

Die Xbox- und PC-Versionen des Remasters sollen ausschließlich digital angeboten werden. Xbox plane allerdings, „das Spiel über das Digital Code-Programm bei teilnehmenden Einzelhändlern anzubieten“. Eine physische Version für Xbox Series X ist offenbar nicht vorgesehen.

Das Angebot im Xbox Game Pass bleibt davon ohnehin unberührt: Abonnenten können die digitale Version von “Gears of War: Reloaded” ab dem Veröffentlichungstag ohne Zusatzkosten spielen. Zudem gibt es ein kostenloses Upgrade für Nutzer der Ultimate Edition des Originals in der Xbox-Bibliothek.

In der Vergangenheit kam es häufiger vor, dass auf Disks lediglich grundlegende Installationsdaten oder ein Teil des Spiels enthalten waren, womit ein Internetzugang zwingend erforderlich wurde. Auch bei den PS5-Discs von “Doom: The Dark Ages” oder “Indiana Jones und der Große Kreis” setzte Microsoft auf diese Strategie.

Neben der Disk-Version profitieren PS5-Spieler von weiteren Vorteilen: Auf der PS5 Pro wird “Gears of War: Reloaded” wahrscheinlich die beste Performance zeigen. Der Shooter wurde für die Highend-Konsole optimiert. Hinzu kommen die besonderen Features des DualSense-Controllers, darunter die Vibrationsfunktion und die Nutzung der Trigger-Effekte. Fällig werden dafür auf Disk rund 40 Euro bzw. im PlayStation-Store 44,99 Euro.

Zurück zur Vollständigkeit der Retail-Fassung: Bei vielen Games macht es am Ende ohnehin keinen Unterschied, ob sie vollständig auf einer Disk hinterlegt sind oder per Download bezogen werden. Abhängig vom Zustand und dem Umfang möglicher Day-One-Patches sind Disk-Versionen mitunter schon am Launch-Tag veraltet.

Wie werdet ihr “Gears of War: Reloaded” beziehen? Auf Disk, als Download oder gar nicht?

