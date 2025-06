GTA 6: Radiostationen mit einer spannenden Neuerung für Musiker & Künstler?

Weiter geht es mit den unbestätigten Gerüchten rund um „GTA 6“. Wie der Musikproduzent Jermaine Dupri in einem Interview verriet, könnte Rockstar Games im Bereich der Radiosender eine spannende Neuerung vorbereiten, von der sowohl Spieler als auch Künstler profitieren könnten.

Anfang Mai verkündete Take-Two Interactive den Veröffentlichungstermin von „GTA 6“ und gab bekannt, dass aus dem ursprünglich für Herbst 2025 geplanten Release nichts wird.

Stattdessen müssen sich die Spieler nun bis Mai 2026 gedulden. Nachdem uns kürzlich ein möglicher umfangreicher Leak mit neuen Details zur spielerischen Umsetzung von „GTA 6“ erreichte, brachte der Grammy-prämierte Musikproduzent Jermaine Dupri eine weitere Neuerung ins Gespräch. Diese dreht sich um die Radiosender und die Musik, die ihr im Spiel zu hören bekommt.

Wie Dupris Aussagen andeuten, könnte Rockstar Games hier auf eine Art Live-Service-Konzept setzen und es Künstlern beziehungsweise Produzenten ermöglichen, ihre Musik direkt im Spiel zu präsentieren.

Ermöglicht Rockstar den Upload von Musik ins Spiel?

Den Aussagen von Dupri zufolge traten die Verantwortlichen von Rockstar Games an ihn heran und baten ihn, „Musik für Grand Theft Auto bereitzustellen“. Der Name „GTA 6“ wurde dabei zwar nicht explizit genannt, doch sollten sich Dupris Aussagen bestätigen, kann man davon ausgehen, dass er den kommenden „GTA“-Ableger meint.

Dupri deutete zudem an, dass Rockstar Games ausgewählten Künstlern möglicherweise eigene Radiostationen einräumt, über die sie ihre Musik im Spiel anbieten können.

Im Detail hätten sich die Gespräche laut Dupri um Songs des Rappers Drake gedreht. Der Produzent behauptete außerdem, Rockstar Games habe gesagt, Drake erhalte seinen eigenen Radiosender in „Grand Theft Auto“ und Rockstar bereite es so vor, dass Drake tatsächlich Musik in das Videospiel hochladen könne.

Darunter auch Stücke, die komplett neu sind und bisher nirgends veröffentlicht wurden.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Take-Two Interactive und Rockstar Games haben Dupris Aussagen bislang nicht kommentiert. Deshalb sollten sie vorerst mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Außerdem ist denkbar, dass sich Dupri nicht direkt auf „GTA 6“, sondern eher auf „GTA Online“ beziehungsweise den Online-Modus des kommenden Spiels bezog.

So oder so könnten wir es hier mit einer spannenden Neuerung zu tun haben, die Rockstar Games mehr Vielfalt bei der Ingame-Musik ermöglicht und die Spielwelt aktuell hält, während Musiker eine zusätzliche Plattform erhalten, um ihre Musik einem großen Publikum zu präsentieren.

„GTA 6“ erscheint am 26. Mai 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Die PC-Version folgt etwas später.

Weitere Meldungen zu GTA 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren