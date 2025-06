Ninja Gaiden 4: Team Ninja und PlatinumGames trotzen dem Soulslike-Trend

Vor Kurzem äußerte sich Yuji Nakao von PlatinumGames, der derzeit als Produzent und Game Director für „Ninja Gaiden 4“ zuständig ist, zur anhaltenden Beliebtheit von Soulslike-Spielen. Er merkte an, dass klassische 3D-Actionspiele, wie sie in den 2000er-Jahren weit verbreitet waren, heute kaum noch zu finden sind.

Masakazu Hirayama von Team Ninja, die ebenfalls an der Entwicklung des kommenden Action-Abenteuers beteiligt sind, griff diese Äußerung in einem Interview auf. Der Produzent teilte Nakaos Ansicht und hielt fest, dass „Soulslikes irgendwie in den Mittelpunkt gerückt“ sind. Doch er versicherte, dass sie diesem Trend mit „Ninja Gaiden 4“ entgegenwirken werden.

Entwickler setzen auf „rasantes, pures Action-Gameplay“

Auch Team Ninja hatte sich mit Titeln wie „Nioh“ oder „Wo Long: Fallen Dynasty“ zuletzt dem Soulslike-Subgenre zugewandt, doch mit „Ninja Gaiden 4“ wird das Studio zu seinen Action-Anfängen zurückkehren. Auch, wenn sich „die Diskussion über Actionspiele seit dem letzten Ninja-Gaiden-Spiel stark verändert“ hat, wie Hirayama in einem Gespräch mit GamesRadar+ anlässlich des Summer Game Fest 2025 erklärte.

Doch wie er versicherte, wusste man, dass man die Dinge für ein Comeback von „Ninja Gaiden“ anders handhaben müsse. „Bei Ninja Gaiden geht es um rasantes, pures Action-Gameplay. Deshalb gehen wir in dieser Hinsicht gegen den [Soulslike-]Trend“, so der Produzent. Außerdem versicherte er, dass sich langjährige Fans der Reihe trotz der langen Pause mit „Ninja Gaiden 4“ heimisch fühlen werden.

„Sobald du den Controller in die Hand nimmst und loslegst, wirst du die direkte Steuerung und das unglaublich befriedigende Spielgefühl erleben. Man merkt sofort, dass es eine Weiterentwicklung ist, und denkt sich: Ja, das ist echtes Ninja Gaiden!“, versprach Hirayama.

Ninja Gaiden 4 wird herausfordernd – aber stets fair

„Ninja Gaiden 4“ soll aber nicht nur Franchise-Veteranen, sondern auch Neueinsteiger ansprechen. So hofft Nakao von PlatinumGames, dass man die Spieler wieder für klassische 3D-Actionspiele begeistern kann. „Wenn es sich einen Platz in der Geschichte der modernen Actionspiele erkämpfen und ein neuer Maßstab für das Genre werden könnte, wäre ich überglücklich“, sagte er. „Und wenn Ninja Gaiden 4 als Funke wirken würde, der die Begeisterung für Actionspiele wiederbelebt, wäre das sogar noch besser.“

Obwohl „Ninja Gaiden 4“ kein Soulslike ist, wird es aber dennoch nicht einfach werden – schließlich waren auch schon die Vorgänger für ihren knackigen Schwierigkeitsgrad bekannt. Mitte Januar erklärte Nakao, dass man sich hinsichtlich der Herausforderung an „Ninja Gaiden 2“ orientieren wird. Doch man achte darauf, für eine faire Balance zu sorgen. Schließlich sei es laut Nakao besonders wichtig, den Spielern „ein Gefühl der Fairness“ zu vermitteln.

Erscheinen wird „Ninja Gaiden 4“ am 21. Oktober 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Zudem wird das Actionspiel ab dem ersten Tag über den Game Pass erhältlich sein. Der Termin wurde erst am vergangenen Wochenende im Rahmen des Xbox Games Showcase mit einem passenden Trailer bestätigt.

