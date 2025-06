PlayStation: PC-Offensive mit Plan – Portierungen werden zum Schutz der PS5 sorgfältig ausgewählt

Seit einigen Jahren veröffentlicht PlayStation ausgewählte First-Party-Spiele wie „God of War“, „Horizon Zero Dawn“ oder auch „The Last of Us“ für den PC. Laut Hermen Hulst, dem Leiter der PlayStation Studios, erfolgt die Auswahl der Portierungen jedoch sehr sorgfältig. Damit soll gewährleistet werden, dass die PS5 auch weiterhin das beste Spielerlebnis bietet.