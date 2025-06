PlayStation Studios: Von Naughty Dog bis Insomniac – Sony zeigt Spezialisierungen seiner Teams

2005 als Sony Computer Entertainment Worldwide Studios gegründet und 2020 in PlayStation Studios umbenannt, bündelt die Dachorganisation alle internen Entwicklerteams, die sich für die Entwicklung exklusiver PlayStation-Spiele verantwortlich zeichnen. Zudem verfolgt man unter der Leitung von Hermen Hulst seit 2020 auch eine gezielte Strategie, sorgfältig ausgewählte First-Party-Spiele für den PC zu veröffentlichen.

Zu den PlayStation Studios zählen einige der talentiertesten und auch renommiertesten Entwickler auf der ganzen Welt: So adelte der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida erst kürzlich Naughty Dog und Sucker Punch für ihre Fähigkeit, Projekten bereits in frühen Entwicklungsphasen ein herausragendes Spielgefühl verleihen zu können.

In jüngster Zeit kam es bei den PlayStation Studios aber auch zu Schließungen. Ein prominentes Beispiel ist Firewalk Studios, das erst 2023 von Sony übernommen wurde. Nach dem Misserfolg von „Concord“ musste es aber schon im Oktober 2024 wieder schließen. Auch Sonys London Studio, bekannt für die „SingStar“-Reihe, „EyeToy“-Spiele und zuletzt das PSVR-Spiel „Blood & Truth“, stellte im Februar 2024 seinen Betrieb ein.

Sonys Kerngeschäft: Singleplayer und Multi-Genre

Um einen Überblick über die aktuellen Teams der PlayStation Studios und auch über die jeweiligen Spezialisierungen zu schaffen, hat Sony nun im Rahmen des jüngsten Geschäftsmeetings eine entsprechende Grafik präsentiert. Und die zeigt: Die meisten Studios konzentrieren nach wie vor auf den Kernbereich der PlayStation-Spiele und zeichnen sich für die Entwickler von Singleplayer-Titeln verantwortlich.

Dazu zählen Insomniac Games, die aktuell an „Marvel’s Wolverine“ arbeiten oder „Housemarque“, die derzeitig mit „Saros“ beschäftigt sind. Naughty Dog treibt die Entwicklung von „Intergalactic The Heretic Prophet“ voran, während Sucker Punch an „Ghost of Yotei“ werkelt. Weitere Studios im Einzelspieler-Bereich sind Team Asobi („Astro Bot“), das Santa Monica Studio („God of War“) und Firesprite („Horizon: Call of the Mountain).

Einen weiteren Großteil bilden Studios, die im Evolving– und Multi–Genre–Bereich tätig sind. Dazu gehören beispielsweise Guerilla Games („Horizon: Zero Dawn“), Polyphony Digital („Gran Turismo 7“), Bend Studio („Days Gone“), Bluepoint (Remake von „Demon’s Souls“) und Media Molecule („LittleBigPlanet“). Auch das frisch gegründete Studio Dark Outlaw Games unter der Leitung von „Call of Duty“-Veteran Jason Blundell fällt in diese Kategorie.

Live-Service, Support-Studios und externe Partnerschaften

Sonys Live-Service-Sparte umfasst nach den gemischten Ergebnissen des vergangenen Jahres nur noch vier Studios: Bungie, die an „Marathon“ arbeiten, Haven, die „Fairgame$“ entwickeln sowie das für „MLB The Show“ bekannte San Diego Studio. Dazu gesellt sich das erst im Mai gegründete teamLFG, das sich aus ehemaligen Bungie-Mitarbeitern zusammensetzt.

Ebenfalls aufgeführt sind Nixxes, die Guerilla Games zuletzt bei der Entwicklung von „Horizon Zero Dawn Remastered“ geholfen haben, sowie Valkyrie Entertainment, die unter anderem an „God of War: Ragnarök“ oder „inFAMOUS“ mitwirkten. Beide Studios agieren als Support-Entwickler, die den anderen Teams in unterstützender Rolle zur Seite stehen.

Die letzte Kategorie in Sonys Übersicht bildet schließlich das sogenannte XDEV Publishing. Dabei handelt es sich um Partnerschaften mit externen Studios, wie beispielsweise den „Helldivers 2“-Entwicklern von Arrowhead oder Kojima Productions, dem Studio von Hideo Kojima, das in diesem Monat „Death Stranding 2“ exklusiv für die PS5 abliefern wird.

Wie es in Zukunft für die PlayStation Studios weitergehen wird, ist klar: Bereits im November des vergangenen Jahres kommentierte Sony die zukünftige Strategie und machte klar, dass man auch weiterhin auf bewährte Einzelspieler-IPs setzen wird. In Kombination mit Live-Service-Spielen verspricht sich das Unternehmen jedoch gleichermaßen Stabilität und Wachstumschancen. Eine Übersicht über die PlayStation Studios lieferte Sony zuletzt auch vor etwa einem Jahr.

Weitere Meldungen zu PlayStation Studios.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren